【歐洲電影】Netflix新上映驚慄片《經典恐怖故事》結局二度逆轉兼暗藏彩蛋

▲ Netflix新上架的恐怖電影《經典恐怖故事》是《The Nest》導演最新作品。

夏天彷彿就要看齣恐怖電影降降溫，Netflix最近就一連上架好幾套驚慄題材電影。這個7月，恐怖片迷一定不愁娛樂。當中來自意大利新銳導演Roberto De Feo的最新作品《經典恐怖故事》，集合大量經典恐怖片元素，致敬之餘不走惡搞路綫，舊瓶新酒卻別有一番新趣味。

▲ 電影中的恐怖情節主要發生在位處森林深處的怪異小木屋。

意大利導演Roberto De Feo去年執導處女長片《The Nest》，故事圍繞讓人不寒而慄的深山豪宅，以及充滿謎團的詭異家族。初次拍攝即一鳴驚人，入圍多個國際影展，獲觀眾正面評價，稱電影「打破意大利影史驚悚電影尺度」及「創下恐怖的新指標」。這次Roberto De Feo與另一意大利導演Paolo Strippoli合作的新戲《經典恐怖故事》（A Classic Horror Story）於Netflix放映，風格延續前作特色，以隱藏在樹林裏的邪教小屋，帶觀眾感受一次神秘詭異的震懾體驗。

▲ 片中的靈異氣氛多以暗紅燈光營造，充滿血腥感。

電影以輕快的意大利傳統鄉村民謠作為開場，畫面卻配上陰暗房間中，一個渾身是血並捆綁在桌上的驚恐女子，緊接拿着巨型大槌的壯漢和門匙孔中窺探的眼睛。這幾幕像是宣告電影的基調--血腥、詭譎，再加一點點意料之外。

設定套路如公式

故事下一秒跳至5個陌生人的一趟共乘之旅，互不認識的眾人因要前往同一目的地而坐上共乘露營車。如同不少驚慄片的鋪設，車禍、迷路成為故事進入陰森劇情的必然情節。《經典》以閃避動物屍體而觸發車禍，令人想起5年前瘋魔全球的韓國喪屍片《屍殺列車》中，片頭被撞的喪屍鹿，似乎由此開始片中大量經典恐怖片致敬位。

▲ 片中男演員Will Merrick曾出演英國著名愛情電影《回到最愛的一天》。

車禍後全車人陷入昏迷，一醒來便置身森林深處，手機收不到訊號，身邊也開始發生怪事，旁邊還有一個形狀詭異的空置小木屋。常看恐怖片的人，對於此類電影如公式般的劇情一定見慣見熟。《經典》似無所忌諱，竟一次過將這些套路、設定全部加進來。如一群陌生人開車到偏僻的深山定會汽車拋錨或發生車禍；手機必定全部沒訊號；一定有一個天不怕地不怕的衝動角色；一對年輕情侶、一個能夠冷靜判斷的主角等。

▲ 其中一幕邪教成員圍坐長枱一起用餐，致敬瑞典恐怖片《Midsommar》。

導演對於經典的執着，不只在於設定。不論是血腥、陰森、驚嚇、暴力的經典畫面，更是愈多愈好。如像是《Midsommar》中邪教成員一起用餐的畫面、《死神來了》割眼橋段、《德州電鋸殺人狂》的皮面具殺人魔、《森魔》中幽暗森林的恐懼感等，致敬例子實在不勝枚舉。說是致敬，因為《經典》不像《搞乜鬼奪命雜作》系列般，以惡搞手法演繹，或揶揄或諷刺恐怖片的既定套路和特色，而是以正經手法重組經典。當然影迷觀看時會是為致敬位暗喜，抑或感覺如驚嚇大雜燴，就要視乎對以上電影的熟悉度了。

▲ 電影在最後結局時，出現不只一次的大逆轉。

結尾暗藏彩蛋

電影好看的原因可以很多，其中一之是結局令人意想不到，俗稱「扭橋」。對上一部以「扭橋」贏得眾多觀眾掌聲的電影，已是2018年的日本電影《屍殺片場》。這次《經典》結局可謂「扭完再扭」，以為真相水落石出已到尾聲？卻偏偏來個大反擊，合理與否各有各說法，至少爽快有餘，比起電影中段的驚嚇場面，反而更令人精神一振。

▲ 電影講述4名共乘汽車的陌生人和司機遭遇的奇幻恐怖故事。

導演、編劇通過角色對白道出心聲不算罕見，戲中共乘車司機告訴乘客自己讀電影學院，卻只能拍些短片在網上播。這位不得志的電影人，對意大利的觀眾提出控訴，指大家不看恐怖電影，只有負面評價，卻對電視上播放的血腥案件熱烈追捧，甚至在片尾最後的彩蛋再次印證。恐怖片導演的「深情剖白」，觀眾又是否看得明白？