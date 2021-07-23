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港「無殼蝸牛」擁2大馬物業　「大馬達人」姚亦澧話你知投資買邊區（立即收看）

個人增值 20:30 2021/07/23

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香港樓價高得讓人咋舌，雖然難以負擔，但亦有人不惜一切去追逐上車夢，不過也有人將目光轉向海外市場。有「大馬達人」之稱的姚亦澧（前名姚浩政）亦看好馬來西亞房地產市場，現時擁有一個商舖及一個住宅單位。

【疫市下2年開6店　姚亦澧：乘勝追擊好過乾等：按此

姚亦澧與馬來西亞結緣，因之前為房地產公司拍攝廣告，後來獲邀到當地，了解當地房地產市場後覺得具發展潛力。他更看好大馬房地產市場的未來發展，現時只需100多萬港元已可購入一個物業，而回報更可達8厘。

投資商廈或住宅　需視乎個人需要

若有意投資馬來西亞物業，應選擇商廈或住宅？姚亦澧指，說「投資」都是視乎回報，如果是純投資角度，商廈物業會較住宅來得好；若日後有意到大馬居住或發展，則可選擇投資住宅。

另外，若打算在大馬居住或投資，姚亦澧認為可考慮吉隆坡的物業，既是首都，經濟發展亦較成熟；若論純粹投資，他則建議選擇馬六甲。馬六甲位於新加坡與吉隆坡的中間，交通亦非常方便，由馬來西亞機場前往，車程需時約1小時。他認為馬六甲未來發展具潛力，受惠於中國一帶一路項目，未來亦有鐵路會途經當地。此外，他提到馬來西亞政府早在10年前，已經填了一個大區域作馬六甲未來發展，而現時很多基建已經完成，亦有很多項目正在開展中，因此看好馬六甲未來發展。「馬六甲除了是旅遊勝地之外，本身有很多高科技產業的工廠均設於當地，而當地的本地生產總值（GDP）在2016年已跑贏吉隆坡，未來可期。」

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冀50歲可在港置業

雖然姚亦澧已經有2個大馬物業在手，但是在香港仍是「無殼蝸牛」。他笑言：「我希望可以在50歲在香港買樓，我現時43歲，還有8年時間衝刺。若以我現時工作模式而言，50歲應該可以達到。」他亦希望自己可於不同地方添置房產，如大灣區。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財Star Talk

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