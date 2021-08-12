  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JUPAS放榜2021】高等院校自資學位學費一覽　考獲「3322」今學年逾3.3萬元資助

精明消費 10:11 2021/08/12

分享：

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，15,492人獲派8間資助大學或公開大學學士，考獲「3322」但未能透過聯招獲派資助學士學位的同學亦不用灰心。事實上，本港除了有8所資助大學外，還有可頒授學位的高等教育院校。

【自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$86,570：按此

自2017至2018學年開始，政府為修讀自資學士學位課程的合資格香港學生提供免入息審查資助計劃，2021至2022學年的資助額更提升至33,100元。在要求方面，如報讀合資格首年學士學位課程，須在香港中學文憑試考獲「3322」的成績；如報讀合資格自資銜接學位課程，須具有副學位資歷。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助在相關課程的正常修業期內發放。就讀相關課程的合資格學生，只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

【問政府借錢交大學學費？！　了解咩課程可以申請Non Means！：按此

相關計劃現涵蓋16間院校所提供的合資格全日制經本地評審本地及非本地自資首年學士學位及銜接學位課程

以下將表列各自資院校課程，扣減政府資助額後的首年學費：

自資學位*學費比較
院校名稱 首年學費（扣減免入息審查資助金額）^
香港公開大學 約45,020至64,550元
香港恒生大學 約53,090元
香港樹仁大學 有待確定
珠海學院 約35,900元
明愛專上學院 約41,270至45,470元
東華學院 約27,650至66,000元
香港能仁專上學院 約37,900至48,900元
港專學院 約51,535至55,412元
宏恩基督教學院 約34,200元
耀中幼教學院 約54,560元
香港伍倫貢學院 約35,900元
香港藝術學院 約66,590元
香港科技專上書院 約14,900至25,900元
職業訓練局 - 香港高等教育科技學院 學費最高約10.3萬元，扣減資助後首年學費69,860元
*只計及計劃涵蓋的課程
^部分自資學位每年學費有不同

值得注意的是，各學院課程每學年的學費都有所不同，相關資助亦不止限於首年，在各修業學年內的學費都能獲得扣減。若想了解各課程往後的學費，可到學院網頁查找。

若想了解更多有關專上學生資助的消息，可留意專上學生資助懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！（更新至8月12日）
今日
【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！（更新至8月12日）
【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
2021/08/11
【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
【虛擬銀行】富融跨境滙款服務優惠　9月30日前豁免$50手續費
2021/08/11
【虛擬銀行】富融跨境滙款服務優惠　9月30日前豁免$50手續費
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋
2021/08/11
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋
【理財二三事】FreshGrad理財第一步　第一份糧要點儲？
2021/08/11
【理財二三事】FreshGrad理財第一步　第一份糧要點儲？
東華學院 香港樹仁大學 宏恩基督教學院 香港恒生大學 香港科技專上書院 珠海學院 明愛專上學院 香港公開大學 DSE 香港能仁專上學院

上一篇文章

【消費優惠】KFC消費券額外獎賞　AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠

下一篇文章

【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！（更新至8月12日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場　抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址）
【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場　抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址）
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋