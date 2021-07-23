【DSE放榜2021】高等院校自資學位學費一覽　考獲「3322」今學年逾3.3萬元資助

香港文憑試（HKDSE）已在本月21日放榜，考生收到考試成績後，相信正忙於報讀大學。事實上，本港除了有8所資助大學外，還有可頒授學位的高等教育院校。

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自2017至2018學年開始，政府為修讀自資學士學位課程的合資格香港學生提供免入息審查資助計劃，2021至2022學年的資助額更提升至33,100元。在要求方面，如報讀合資格首年學士學位課程，須在香港中學文憑試考獲「3322」的成績；如報讀合資格自資銜接學位課程，須具有副學位資歷。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助在相關課程的正常修業期內發放。就讀相關課程的合資格學生，只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

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相關計劃現涵蓋16間院校所提供的合資格全日制經本地評審本地及非本地自資首年學士學位及銜接學位課程。

以下將表列各自資院校課程，扣減政府資助額後的首年學費：

自資學位*學費比較 院校名稱 首年學費（扣減免入息審查資助金額）^ 香港公開大學 約45,020至64,550元 香港恒生大學 約53,090元 香港樹仁大學 有待確定 珠海學院 約35,900元 明愛專上學院 約41,270至45,470元 東華學院 約27,650至66,000元 香港能仁專上學院 約37,900至48,900元 港專學院 約51,535至55,412元 宏恩基督教學院 約34,200元 耀中幼教學院 約54,560元 香港伍倫貢學院 約35,900元 香港藝術學院 約66,590元 香港科技專上書院 約14,900至25,900元 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院 學費最高約10.3萬元，扣減資助後首年學費69,860元 *只計及計劃涵蓋的課程

^部分自資學位每年學費有不同

值得注意的是，各學院課程每學年的學費都有所不同，相關資助亦不止限於首年，在各修業學年內的學費都能獲得扣減。若想了解各課程往後的學費，可到學院網頁查找。

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責任編輯：鄭樂怡

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