受經濟衰退及新冠肺炎疫情雙重夾擊之下，不少商舖接連結業，與此同時亦有商舖趁機擴充生意。姚亦澧（前名姚浩政）在2019年與合夥人合資6位數字創業，「泰夯蝦」開業短短2年已拓展至6間舖，成績相當不錯。

雖然姚亦澧現時集中經營餐飲業，但是他之前亦有經營過代理背包品牌生意及網上平台。不過，他坦言之前兩項生意屬於摸索期，最終是由流水蝦生意跑出。

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小試牛刀喜獲食客支持

開設流水蝦餐廳這個想法，是源於姚亦澧在台灣看到類似的餐廳，發現這項生意挺特別，而香港亦沒有同類型的餐廳，故萌生創業念頭。最初選址新田購物城，因為租金平及地方大，打算小試牛刀看看反應，豈料得到食客青睞，開業半年生意不俗，不久已達收支平衡，故姚亦澧下一步就決定跳出市區開分店。

餐廳剛起步時，最初目標是打破一般在餐廳食飯模式，為客人提供一個全新體驗，他們亦成功以流水蝦這個噱頭吸引食客，不過姚亦澧亦沒有止步於此，反而積極尋求各種可能性，希望可以令品牌長期發展下去。「我們經營餐飲業務，但心態上不只是經營一間餐廳，泰夯蝦其實是建立了一個品牌。」現時泰夯蝦擁有3間流水蝦餐廳、2間外賣店及1個市集。他坦言這樣做希望可以平衡風險，亦留意到現時市場趨勢，不少市民改為買外賣，故開設外賣店。

作為一門新生意，在創業當然遇到不同困難及難題。姚亦澧指，當初無論在流程或其他方面都面對很多挑戰，例如如何確保蝦隻新鮮及控制成本，因為活蝦對溫度相當敏感，若當日沒有食光也留不到明日。

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疫市主動出擊擴充生意

不過，在疫情期間，政府屢次收緊防疫措施，更加試過暫停晚市堂食，當時流水蝦生意跌了3成。不過，姚亦澧指幸得有一班捧場客支持，提早在6點前前來光顧。

雖然疫市之下租金有所回落，但是面對未來種種不確定性，未必人人有膽量擴充生意。姚亦澧直言，決定疫市擴充是因為相信有天時地利優勢，疫情下較易找到好地段，租金亦較便宜。當時有一定資金在手，餐廳成績亦不錯，於是決定主動出擊，趁疫市打好基礎。「如果我們不擴充生意，只有一間分店，其實也只是一個等字，如果我們能力所及，把握機會開設分店，當經濟好轉時，我們相對建立了一個更加穩健的模式。所以，經幾個合夥人商討後，我們寧願主動出撃，趁這個機會建立好生意、打好基礎，當經濟好轉時，我們較別人有優勢。」

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記者：曹佩鈞