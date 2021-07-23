▲ 【BNO移民英國】倫敦市長歡迎港人移居 市政府將撥90萬英鎊助求職覓居

自從英國推出BNO移民簽證，吸引不少港人移民當地。截至3月底，英國已收到3.4萬份BNO移民簽證申請。倫敦市長簡世德指，對近期移居英國的港人表示歡迎，巿政府將撥出90萬英鎊（約900萬港元），協助移英港人尋找房屋、求職及就學。

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撥90萬英鎊支援移英港人

英國政府早前估計，BNO簽證開放申請首年，將有約12.3萬至15.3萬持簽證的港人及其家屬移居英國，預計5年內將增至25.8萬至32萬人 。據《City A.M.》報道，簡世德透露，截至3月底，有3.4萬港人申請簽證，但因為疫情關係，大部分人未抵達英國，料當中四分一至三分一人會選擇定居倫敦。

他指，倫敦為移英港人提供大量就業機會，而市政廳將撥出90萬英鎊（約900萬港元）撥款予社區團體和當地組織，以協助他們就業、求學及尋求房屋。

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另外，根據UKHK.org最近的一項調查，超過五分之二的移英港人計劃在英國創業，簡世德指，歡迎所有來自香港的企業家，又指倫敦擁有大量頂尖大學和國際學生的城市，有足夠的人才，市政府更會提供銀行以外的財務支持，讓可港人可加快發展業務。

他又坦言，自新冠肺炎後，針對亞洲人的歧視罪案有所增加，不過政府將盡可所能，確保移英港人不會受到歧視。他又指，自己是移民子女的一個典型例子，相信英國有支持移民的良好記錄，希望港人來到倫敦可發揮潛力。

責任編輯：李瑩

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