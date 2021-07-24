【健康增值】抽筋與腦癇有咩分別？

大家經常也聽到「抽筋」這兩個字，但其實抽筋是一個通用的詞彙，可以涵蓋很多不同情況。例如最常見是腓腸肌痙攣、即小腿（腳瓜瓤）抽筋，通常在夜間睡覺時小腿肌肉突然抽住，痛得令人驚醒過來。又或運動時抽筋，成因多與血管循環不佳有關，故在長者身上很常見；亦可能是肌肉活動過量，因疲勞而引發抽筋。這些抽筋均與腦部無關，並非由腦電波引起，很多時按摩一下就會好轉，平常則宜避免劇烈運動，以及注意是否有血管問題，有需要時就要求醫治理。

另一類抽筋也是突然發生，患者會顯得面青口唇白，然後眼前一黑而暈倒休克，大家也可能會被嚇一跳，尤其看到病人手腳有點僵硬，都會懷疑是「發羊吊」。這類個案多為交感神經引起的血管迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope），很多時都與血液循環不佳、受驚、站立太久至體力不支，血壓出現急降而使人暈倒，有時更會出現兩腳僵硬、伸直，看似是抽筋但其實不是抽筋的狀態。這類昏厥通常有迹可尋，休克是有其原因，例如貧血、絞肚痛、局促環境等等，患者通常在昏倒躺下後就幾乎立即蘇醒過來，故此毋須太過擔心。

第三類抽筋就是腦科醫生會關注的情況，就是坊間常稱為「發羊吊」、正確學名為腦癇的抽筋。此病的成因是腦電波不穩定，引致身體出現不自主、無法控制的動作。當中涉及的種類有很多，例如可以是局部性抽筋，即病人清醒，但其他部位不自主郁動。另一種局部抽筋則可能不涉及肢體，而是腦皮層的抽筋，導致患者視物變形及模糊，咀角也會不停跳動。

至於腦癇引起的大抽筋，患者很多時也會失去知覺、手腳抽搐、大小便失禁，有時更會口吐白沫，一般持續數分鐘後會自行停止，否則就要盡快送院治理。大抽筋發作後，病人也會十分疲累，就如睡眠不足一樣，需要躺下休息好一陣子才能恢復過來，回復元氣。出現大抽筋的病人，可能過往也有類似的病史，亦已知自己患有腦癇。假若是首次出現大抽筋，則應盡快求醫，以找出致病的原因，以免延誤治理。

作者：神經外科專科醫生 熊偉民

責任編輯：周美好

【原文：抽筋與腦癇】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】