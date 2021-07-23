接種新冠疫苗與健康評估

新型冠狀病毒疫情持續一年多依然未知何時退「疫」，多個地區如英國、印度等，新發現的變種感染個案累創新高。為減低病毒傳播風險，特區政府早前分别宣佈禁止來自印尼和英國等地之航班抵港。一方面有助斷絕變種病毒的源頭，另一方面也可減低病毒進一步傳播的危機。

減低巿民對接種疫苗之疑惑

事實上，要有效對抗疫情，巿民除了保持個人和環境清潔衛生，配合適當的社交距離外，最有效方法就是接種疫苗。然而，有鑑於有不少巿民對新冠疫苗的效能及副作用仍有疑慮，他們對應否接種疫苗依然猶豫不決。為了提升地區的抗疫能力，醫護人員都不斷向巿民推廣接種疫苗的正確訊息，包括接種疫苗的好處，以及對一些接種疫苗後的負面報導作出澄清等，讓巿民接收正確的資訊，並重建對接種疫苗的信心。

政府除不斷進行宣傳推廣教育外，商界亦推出多項抽獎及優惠活動以吸引巿民接種疫苗，希望能推高本港的疫苗接種率，早日形成抗疫保護屏，令大家的生活和工作盡快恢復正常。早前就有醫療及保險機構合作推出不同的接種疫苗前健康評估計劃，讓巿民在接種疫苗前，能夠先做檢測，並諮詢醫生的專業意見，以了解自己的健康狀况，為接種疫苗做好準備。

保險公司疫苗健康評估 一星期即爆額

有個別保險公司與醫療機構合作推出的一萬個免費接種疫苗前健康評估名額，在短短一星期內已瞬間爆滿，可見巿民對這類醫學檢測的需求非常龐大。相關機構亦希望透過這次活動作出示範，讓巿民接種疫苗前都可得到充分的諮詢以減低疑慮及清楚了解注射疫苗可能產生的副作用和風險。

此外，本港亦有個別保險公司為減輕客戶對接種疫苗之疑慮，在客戶原有保單中提供額外保障。比方有公司提供「新冠病毒疫苗副作用賠償」，可為疫苗接種出現不良反應，並於接種疫苗後十四日內入住醫院之人士按每日住院獲支付一千元住院現金，萬一因為接種疫苗而導致身體不適，保險公司都會因應情況予以適當的經濟支持。這些都是針對巿民對接種疫苗後可能產生的風險而推出的相應措施，有助提升巿民信心。

總括而言，對抗新型冠狀病毒之戰刻不容緩，盼望企業和巿民都能盡公民責任，多與醫學界溝通，並且多接收正確的資訊，同心抗疫接種疫苗，這樣我們的生活才能盡快重回正軌，香港才有望早日邁向清零。