【抗通脹】港6月CPI按年升0.7%　主因外出用膳外賣費用升幅擴大

政府統計處公布，本港6月份的消費物價指數按年升0.7%，升幅較5月時收窄0.3個百分點，主要是由於政府由6月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率在6月份的按年升幅為0.4%，略高於5月份的0.2%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。

外出用膳外賣費用升幅擴大

統計處指，6月通脹率略高，主要是外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。各類綜合消費項目中，水電燃氣、衣履、交通、外出用膳及外賣、基本食品、耐用物品、雜項服務和煙酒價格上升，雜項物品和住屋價格則下跌。

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政府表示，由於本地疫情續趨穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣、衣履價格的按年升幅擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍輕微。

政府發言人指，展望將來，通脹壓力在短期內可能因經濟復甦和進口價格上升而進一步增加，但由於本地經濟仍在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。

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責任編輯：李瑩

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