  • 30°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗通脹】港6月CPI按年升0.7%　主因外出用膳外賣費用升幅擴大

個人增值 18:45 2021/07/22

分享：

政府統計處公布，本港6月份的消費物價指數按年升0.7%，升幅較5月時收窄0.3個百分點，主要是由於政府由6月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率在6月份的按年升幅為0.4%，略高於5月份的0.2%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。

外出用膳外賣費用升幅擴大

統計處指，6月通脹率略高，主要是外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。各類綜合消費項目中，水電燃氣、衣履、交通、外出用膳及外賣、基本食品、耐用物品、雜項服務和煙酒價格上升，雜項物品和住屋價格則下跌。

【通脹急升 重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法：按此

政府表示，由於本地疫情續趨穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣、衣履價格的按年升幅擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍輕微。

政府發言人指，展望將來，通脹壓力在短期內可能因經濟復甦和進口價格上升而進一步增加，但由於本地經濟仍在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。

更多通脹升溫投資攻略，請留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財快訊

相關文章

【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說（立即收看）
2021/06/24
【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說（立即收看）
【ET財智Talk】黃金非抗通脹最佳資產　數據助你揭開真相（立即收看）
2021/06/23
【ET財智Talk】黃金非抗通脹最佳資產　數據助你揭開真相（立即收看）
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法
2021/07/19
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法
【債市展望】通脹攀升投資債券風險增　潛在回報恐下降
2021/07/20
【債市展望】通脹攀升投資債券風險增　潛在回報恐下降
【ET財智Talk】高通脹將成常態？ 專家料低息環境持續（立即收看）
2021/07/21
【ET財智Talk】高通脹將成常態？ 專家料低息環境持續（立即收看）

你可能感興趣

【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說（立即收看）
20:00 2021/06/24
【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說（立即收看）
【ET財智Talk】黃金非抗通脹最佳資產　數據助你揭開真相（立即收看）
20:00 2021/06/23
【ET財智Talk】黃金非抗通脹最佳資產　數據助你揭開真相（立即收看）
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法
17:18 2021/07/19
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法

最新專欄文章 更多

【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股
今日
【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股
【網上熱話】「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰
2021/07/20
【網上熱話】「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰
【投資展望】晨星：中資科技股估值合理　惟料短期受壓　即睇4大行業首選股
2021/07/15
【投資展望】晨星：中資科技股估值合理　惟料短期受壓　即睇4大行業首選股
【美股部署】晨星：美股估值仍過高　推薦15隻首選股份
2021/07/09
【美股部署】晨星：美股估值仍過高　推薦15隻首選股份
《富爸爸‧窮爸爸》作者：漫長冧市快降臨　籲買3種資產避險
2021/06/29
《富爸爸‧窮爸爸》作者：漫長冧市快降臨　籲買3種資產避險
經濟 指數 食品 綜合消費物價指數 政府統計處 通脹 服務 交通

上一篇文章

【職場‧創業】台灣窮小子13歲隻身移民美國　身無長物如何打拼成老闆

下一篇文章

盤點財息兼收藍籌股　呢隻股息率超過8厘！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【專訪】「消失的專家」輸錢唔會講你知　黎永良：輸10%一定走人！
【專訪】「消失的專家」輸錢唔會講你知　黎永良：輸10%一定走人！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 未到60歲買唔到銀債？　仲有呢4個收息選擇！
未到60歲買唔到銀債？　仲有呢4個收息選擇！
【職場增值】人工前景大不同　想轉做醫護　先分清登記護士註冊護士
【職場增值】人工前景大不同　想轉做醫護　先分清登記護士註冊護士
【理財二三事】夫妻避免講錢失感情的最佳方法：婚錢釐清「錢事」
【理財二三事】夫妻避免講錢失感情的最佳方法：婚錢釐清「錢事」
【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股
【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股