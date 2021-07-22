【大灣區】大灣區置業　有咩法律事項要注意？

近年愈來愈多港人選擇於大灣區置業，可是物業騙案的數目亦隨之增加，常見的騙案有物業描述失實，甚至是假房源等。港人在內地置業時必需小心謹慎。

大灣區的房產限購政策是由各市相關部門分別制定，如廣州及深圳分別規定港人在購買房產滿2年及3年後方可出售。市民可查看房屋房產證以得知其轉售限制。若房產證上沒有標明限售時間，這代表該房屋是在當地限售政策出台之前辦理的房產證，因此該房屋可直接進行售賣。至於所購房產的出租，目前在大灣區9個城市均未有相關限制，但需要留意房屋出租時涉及的所得稅問題。

【證監：操控市場活動增 「唱高散貨」騙局佔最多，按此】

購買一手物業時，投資者應選擇信譽良好的發展商和代理商出售的項目，同時應查詢以確保他們已按照《城市房地產管理法》就有關物業取得國有土地使用證及其他相關許可證。

至於購買二手物業時，投資者應先查閱不動產證和進行土地查冊。買家亦應親身視察物業，以確定無人佔用物業以及物業並不存在任何租賃協議。由於視察物業及查閱有關產權證和許可證或牽涉搜索及審閱法律和官方文件，買家應預先徵詢專業法律意見，並進行盡職審查。

簽訂買賣協議時，買家應核實各方的條款，以確認各方身分及相關責任問題。買家亦須留意任何誠意金或其他類似的條款，以免讓某些發展商在即使未能交付物業亦有理由不退款。投資者須審慎閱讀條款及細則，當交易文件涉及重大投資時更應委聘律師審閱。

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】