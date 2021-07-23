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【收息股】投資電訊股　想收息兼博前景　鄧聲興有呢2隻建議

收息攻略 11:45 2021/07/23

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一講到電訊股收息，相信不少「好息之徒」必選香港電訊－S （06823） ，因為股價穩定，而且股息又逾6%，絕對是收息一族的必然之選。不過除了這一隻電訊股可以收息，又有那些電訊股是收息之選，未來又有前景呢？

鄧聲興：需留意高息背後原因

意博資本亞洲合夥人鄧聲興博士表示，雖然電訊股中有不少股息高達8%，例如中信國際電訊 （01883） 、電訊數碼控股 （06033） 等，不過投資者要留意其高息背後的原因是股價大跌所引致，或是還有其他因素，免得賺息蝕價。

買收息股，當然要首選有穩定現金流的公司，有固定派息，買了又不會心慌慌的股份。鄧聲興亦推介另外兩隻電訊股，包括中移動 （00941） ，不過入場費相對會較高，但中移動一直維持其穩定的現金流，股價亦理想，是不錯的收息股，股息率亦逾6%。

另一隻電訊股則是較為冷門的新意網 （01686） ，該公司是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產的主要科技旗艦，新意網擁有全球排名前十的網絡連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。公司基本上透過租借數據中心賺錢，而數據亦是這個大時代的需求大，故此現金流穩定下，相信未來有發展前景。不過對於收息一族而言，只有2.1%不算十分吸引，但在收息電訊股中，其入場費亦相當親民，八千多元已足夠，他建議於8.1元吸納。

■收息電訊股■

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記者：陳玉蓮

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收息產品 電訊商 收息股 派息 地產 電訊 香港 服務 亞洲 香港電訊－SS（06823）

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