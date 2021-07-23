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【全民運動日】8月1日免費使用康樂設施　周日早上9時起可預約（附免費設施一覽）

精明消費 11:00 2021/07/23

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東京奧運將於今晚（23日）舉行開幕禮，康文署亦將於8月1日（星期日）舉行「全民運動日2021」，市民可免費使用康樂設施，包括室內康樂設施、戶外康樂設施及公眾游泳池等。市民可於本周日（25日）上午9時起，在康文署各區場地的「康體通」訂場櫃枱預約。

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每人只限預訂1節免費康樂設施

為鼓勵巿民建立運動習慣，康文署將於8月1日舉行「全民運動日」，讓市民免費使用康樂設施，包括室內康樂設施、戶外康樂設施及公眾游泳池等。市民如有意預訂8月1日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻，可於7月25日（星期日）上午9時起，於康文署各區場地的「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）辦理。不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。

康文署呼籲，租用人需準時到場，且善用設施。根據租訂康體設施安排，租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前一天取消。

公眾游泳池則毋須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前於入口處排隊進場，同樣採取先到先得的形式，額滿即止。

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泳池室內外場地皆免費

8月1日開放予市民免費使用的康體設施包括：

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；　　
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；
  • 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）；及
  • 水上活動中心艇隻。

康樂設施使用者須遵守康文署現行的《康樂及體育設施使用條件》及《免費康樂設施使用條件》。康文署會因應2019冠狀病毒病的最新情況，適時檢視免費使用設施的安排，有關安排以康文署最新公布為準。詳情可瀏覽：「全民運動日」網頁「康文＋＋＋」Facebook專頁

想知道更多好去處詳情，可留意好去處懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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