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【收息基金】市況波動無有怕？　股債混合基金派息近8厘　1年回報逾20%

基金新聞 18:01 2021/07/22

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【收息基金】市況波動都可賺息賺價？股債混合基金派息高達8厘　1年回報高達2成

美國10年期債息持續下滑，一度急跌至2月以來低位的1.12厘，隨後反彈至1.30厘。通脹預期升溫下，美國長期債息不升反跌，有分析指是反映市場的避險情緒高漲。股滙債市大波動，投資者憂慮風險的同時又不想放棄投資機會，可考慮投資股債混合型基金，部分基金提供派息之餘，更能為投資帶來平穩的增長。

【亞股有望追落後？ 亞太區不包日本股票基金派息達7厘：按此

股債混合基金派息高達8厘

投資股債混合基金，可透過基金經理對市況進行評估後，將組合的股債比例作出平衡配置，降低組合集中單一投資項目的風險。股債混合型的投資方式，能助投資者降低投資組合對市場波動的敏感度，降低風險之餘亦可保持投資。

以收息為目標，本網在晨星搜尋派息的股債混合基金，當中美元平衡型股債混合基金，最高可達8.3厘。以最高派息的聯博跨領域收益基金為例，截至6月30日，其投資組合50.42%為債券、另42.31%投資股票，其他則為另類投資，主要投資在美國市場。

該基金最低認購費用為2,000美元，為每月派息，以過去12個月配息率8.3厘計算，投資1萬美元，1年收息830美元。

派息之餘，基金價格的走勢亦相當重要，該基金年初至今回報為5.2%，1年回報則達14.09%。至於同基金組別的表現，亦不乏1年回報達20%的選擇。

【每月派息債券基金高達10厘 投資10萬一年賺息逾1萬：按此

10大派息美元平衡型股債混合基金
（包括同一基金不同資產類別）

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留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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