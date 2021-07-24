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【職場福利】疫下在家工作　有無「颱風假」？

個人增值 13:00 2021/07/24

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疫情下在家工作（WFH）成新常態，倘遇上打風，上班族能否如常放「颱風假」？在香港，勞工處並未有直接談及在家工作能否享有颱風假。台灣方面，現時仍維持第三級疫情警戒，不少人在家工作，勞動部表示，在家工作因為沒有出門的必要，不可以颱風為由拒絕「上班」。

據台灣媒體報道，勞動部稱，颱風假並不是真的放假，而是避免在惡劣天氣下，僱員出門上班途中遇到危險，因此在家工作並無人身安全的風險，颱風期間可以正常提供服務的話，便應如常工作。如果僱員堅持要放颱風假，僱主可視為曠工。

本港勞工處　僱主宜彈性處理

至於香港，勞工處發言人昨提醒，僱主應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後，考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。

此外，勞工處又提醒，僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因8號熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告訊號生效期間，或超強颱風後的「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。

 

（節錄）

責任編輯：蕭寶玲

【原文：台灣疫下在家工作 不能放「颱風假」

＝＝＝＝＝

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