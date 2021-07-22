TAG Heuer Connected智能腕錶加入Super Mario　5個不同造型鼓勵用家運動

不論閣下是否打機狂迷，都肯定會認識任天堂的經典遊戲系列《Super Mario》，今回就連瑞士腕錶品牌TAG Heuer也決定拉攏Mario合作，邀請當上品牌Connected智能腕錶的最新主角。

▲ TAG Heuer Connected x Super Mario限量腕錶為智能錶添上幾分童真。（$17,300）（品牌提供）

▲ 象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於錶帶和錶冠。（品牌提供）

TAG Heuer早就進軍智能錶市場，而品牌亦不斷為其Connected智能腕錶升級，以配合持續優化的程式系統，繼之前推出可與Tag Heuer Golf App及Tag Heuer Sport App連線的版本之後，今回與任天堂的合作相當有新鮮感，令Connected前所未有的可愛。

▲ 用家每天累積行走步數達到不同階段，Mario就會以不同的姿態在錶盤上出現。（品牌提供）

屬限量版的TAG Heuer x Super Mario Connected鼓勵用家全情投入運動，錶中的Mario十分好動，會奔跑、跳躍或挑戰不同運動。

Mario早上會跟用家打招呼，隨著一天的展開，用家累積行走步數達到不同階段，Mario就會以不同的姿態在錶盤上出現。而遊戲中的招牌道具，包括超級蘑菇、管道及無敵星，圖案除了出現於錶圈以取代數字，亦會成為錶盤的背景可供選擇。

▲ 其中一款錶面是跳時顯示，再加上超級蘑菇做背景。（品牌提供）

▲ 隨錶附上採用了《Super Mario》主題紅色的旅行錶盒。（品牌提供）

智能腕錶透過Wear OS from Google，提供一系列日常互網聯連結功能，用家亦受惠於Tag Heuer Golf App及Tag Heuer Sport App，可享受不同的運動體驗。另加上最新的Wellness功能，方便用家保持健康，系統會就日常的運動鍛煉提供分析。

精鋼錶殼，直徑45毫米，配以兩款可互換的錶帶，分別用上Mario標誌的紅色作裝飾，限量發行2,000枚，已全部售罄，但由7月23日起Connected腕錶其他版本亦可下載《Super Mario》錶面。

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