▲ 【危疾保險】保終身vs純保障 邊款危疾保先啱你？

保費：定期危疾的短綫年度保費低 欲長期保障終身危疾全期成本可能更抵

一般而言，定期危疾保險的保費門檻較低，終身危疾保險的年度保費通常較高。事實上，大家可以怎樣分析不同危疾保險產品的保費呢？首先，大家要了解自己期望的保障期，以短綫及長綫來分析產品的保費。

下列5款危疾保險，分別代表不同定位的危疾保險，假設投保人為35歲男士及保額100萬元。因為不少危疾計劃，索償可能影響往後的保費或保單狀況，所以我們以無索償情況下的保費來比較。

若大家期望10年保障，上述3款定期危疾保險（單次）的保費介乎2.2萬至2.5萬元，遠低於終身危疾保險。此3款定期危疾保險中，雖然受保疾病數目有明顯差異，但保費差距未必顯著，涵蓋多種疾病的Bowtie危疾保的10年總保費僅稍稍高於WeCare危疾保障計劃1、眾安癌症保。因此，若大家預算有限，想在指定年期得到較高的危疾保障，如在職父母擔心患危疾而無法工作、影響家人生活，便可考慮定期危疾保險，以低廉的保費獲得危疾保障。

【無限次賠償vs無限種疾病 點解賠償差咁遠？：按此】

當保障期拉長至20年時，3款定期危疾保險（單次）的保費為7.1萬至9.3萬元，另外2款終身危疾保險的全期保費為50.7萬至58萬元。但由於終身危疾保險含現金價值，在無索償情況下，受保人可選擇取回現金價值。當中「守護168」危疾保障計劃（加強版）的保證回本年為20年，此時受保人可選擇結束保障，取回58萬（保單成本等於0），或者繼續保留保單，享終身保障。

假設：35歲非吸煙男性投保，保額100萬元

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由此可見，當大家期望長綫的保障，定期危疾保險在保費上的優勢會逐年遞減，因為當受保人維持保障時，便需繼續繳款。而終身危疾保險在供款期（約20年）後，便毋須再付款，到保證回本年，更可選擇取回所有已付保費，較適合需長期保障的客戶。

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作者：10Life 總編輯 Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年6月29日，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：2021危疾保險點樣分？終身保障夠強？定期保費夠平？，已獲授權轉載。】

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