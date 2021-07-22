【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

不少市民已經登記5,000元電子消費券計劃，最快可於8月1日領取第一期消費券。今次消費券有4個儲值電子支付工具可供選擇，八達通是四者當中最歷史悠久的，相信會吸引不少市民使用。除了在實體商戶消費外，八達通亦可用作網上購物？

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八達通早前已宣布，市民可於HKTVmall、JHC eShop、Starwberrynet、友和YOHO、豐澤、Klook、百佳網上超級市場及屈臣氏等網上平台，便用八達通付款。

如果想用八達通進行網上付款，需要先下載八達通App（Android／iOS），並於八達通App登記你的八達通卡。

另外，八達通早前更宣布與掌舖Boutir合作，掌舖Boutir的商戶若有使用商用版八達通App，顧客即可使用八達通卡或八達通銀包網上付款。以下為用八達通網購之步驟。

■按圖即睇八達通網購付款步驟■

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在選擇用八達通付款後，用戶可選擇使用八達通銀包、八達通卡及Apple Pay付款。如使用八達通卡付款需要注意，Android用戶的Android流動裝置必須備有NFC功能；iOS用戶的iOS流動裝置並非iPhone 7或以上型號或並未安裝iOS 13或以上，就必須配備及成功配對八達通流動讀寫器才可使用。

此外，八達通亦與不同商戶推出網購優惠，只要用八達通登記領取消費券，並於八達通App領取相關優惠券，即可享優惠。如何用八達通App領取優惠券，即睇教學。

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■按圖即睇八達通網購優惠■

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責任編輯：曹佩鈞

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