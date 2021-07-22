  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

精明消費 16:15 2021/07/22

分享：

不少市民已經登記5,000元電子消費券計劃，最快可於8月1日領取第一期消費券。今次消費券有4個儲值電子支付工具可供選擇，八達通是四者當中最歷史悠久的，相信會吸引不少市民使用。除了在實體商戶消費外，八達通亦可用作網上購物？

【收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題：按此

八達通早前已宣布，市民可於HKTVmall、JHC eShop、Starwberrynet、友和YOHO、豐澤、Klook、百佳網上超級市場及屈臣氏等網上平台，便用八達通付款。

如果想用八達通進行網上付款，需要先下載八達通App（AndroidiOS），並於八達通App登記你的八達通卡。

另外，八達通早前更宣布與掌舖Boutir合作，掌舖Boutir的商戶若有使用商用版八達通App，顧客即可使用八達通卡或八達通銀包網上付款。以下為用八達通網購之步驟。

■按圖即睇八達通網購付款步驟■

    點擊圖片放大
    +13
    +12

在選擇用八達通付款後，用戶可選擇使用八達通銀包、八達通卡及Apple Pay付款。如使用八達通卡付款需要注意，Android用戶的Android流動裝置必須備有NFC功能；iOS用戶的iOS流動裝置並非iPhone 7或以上型號或並未安裝iOS 13或以上，就必須配備及成功配對八達通流動讀寫器才可使用。

此外，八達通亦與不同商戶推出網購優惠，只要用八達通登記領取消費券，並於八達通App領取相關優惠券，即可享優惠。如何用八達通App領取優惠券，即睇教學

【用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學：按此

■按圖即睇八達通網購優惠■

    點擊圖片放大
    +6
    +5

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略
2021/07/07
【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略
【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用　即睇用消費券買電器安排
2021/07/05
【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用　即睇用消費券買電器安排
【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法　一文解答常見問題
2021/07/05
【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法　一文解答常見問題

你可能感興趣

【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略
16:35 2021/07/07
【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略
【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用　即睇用消費券買電器安排
13:35 2021/07/05
【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用　即睇用消費券買電器安排
【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法　一文解答常見問題
17:30 2021/07/05
【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法　一文解答常見問題

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈
今日
【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈
【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉
今日
【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉
【消費優惠】EIKOWADA夏日開倉　精選貨品3折　8月起可用消費券
今日
【消費優惠】EIKOWADA夏日開倉　精選貨品3折　8月起可用消費券
【5000元消費券】Mox新客戶專享Tap & Go消費券優惠　贏最高5,200元現金獎賞
2021/07/21
【5000元消費券】Mox新客戶專享Tap & Go消費券優惠　贏最高5,200元現金獎賞
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種抽獎　送逾850萬元紅利單位回贈
2021/07/21
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種抽獎　送逾850萬元紅利單位回贈
網上購物 電子支付 流動裝置 電子消費券 豐澤 NFC 屈臣氏 百佳 iOS HKTV

上一篇文章

【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈

下一篇文章

【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種抽獎　送逾850萬元紅利單位回贈
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種抽獎　送逾850萬元紅利單位回贈
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月21日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月21日）
【消費優惠】KFC夏日歎到抵　超抵組合由朝食都晚
【消費優惠】KFC夏日歎到抵　超抵組合由朝食都晚
今日優惠精選 - 【消費優惠】迪士尼樂園平日門票買三送一　KFC好味速遞分享6人餐7折
【消費優惠】迪士尼樂園平日門票買三送一　KFC好味速遞分享6人餐7折
【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明
【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明