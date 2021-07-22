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【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？

博客 15:35 2021/07/22

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【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？

危疾個案屢見不鮮，並且有年輕化趨勢，而癌症、心臟病、中風三大危疾，更是不少都市人惡夢，其中癌症醫療費用尤其昂貴。因此，愈來愈多人及早投保危疾保險，即使他日不幸患上嚴重疾病，也可獲得保險公司的一筆過賠償，應付醫療費用、或生活開支。香港市面上危疾保險主要分為兩種，定期危疾保險及終身危疾保險，究竟它們有何差別？10Life將為大家逐一探討。

保障範圍：定期危疾較集中指定疾病　終身危疾保險保障較廣

市場上危疾保險計劃多不勝數，概括分為定期及終身保險，但保障範圍仍存在差異。

定期危疾保險讓受保人於指定年期得到保障，常見保障期為1年、5年及10年，一般可續保至65到100歲。其保障範圍可分為﹕

  • 定期癌症保險：僅保障癌症；
  • 定期危疾保險（只保三大危疾）：僅保障癌症、心臟病、中風，佔危疾索償約9成；
  • 定期危疾保險（多種危疾）：除三大危疾外，更包括多種嚴重疾病、及早期危疾（如原位癌、通波仔等）。

多數定期危疾保險只容許1次嚴重疾病索償，索償後保單便結束；僅少數產品提供多重保障。

終身危疾保險為受保人提供終身保障，其保障範圍一般較廣，受保疾病更多，可涵蓋多種嚴重疾病、早期危疾（如原位癌、通波仔等）、兒童疾病。部分產品提供早期額外賠償，若受保人於保單早期確診嚴重疾病，可獲額外賠償，令總賠償金額超過原有保額。

【怕蝕底？計到盡？ 無限索償危疾保啱唔啱使？：按此

至於索償次數，傳統的終身危疾保險只賠單次危疾，但近年新興的計劃容許多次賠償（又稱多種保障），即使受保人已索償危疾，在等候期後確診亦可再次索償。

    點擊圖片放大

【無限次賠償vs無限種疾病 點解賠償差咁遠？：按此

現金價值：定期危疾提供純保障　終身危疾含儲蓄成分

定期危疾保險沒有儲蓄成份，是純保障產品。若保單持有人索償嚴重疾病後，單次賠償的保單便隨即終止。即使沒有索償，日後也不能取回保費，所以屬「消費型」的保障計劃。

終身危疾保險含儲蓄成分，保費可轉化為現金價值。終身危疾保險通常設保費豁免，於供款期內，若受保人不幸患上嚴重疾病，便毋須再繳交將來的保費，且仍可繼續享有終身保障。另一方面，如受保人未曾索償嚴重疾病，可選擇於供款完畢後退保，取回現金價值，終止保單。所以有人說終身危疾保險「有病醫病，無病儲錢」。

【定期危疾vs終身危疾  想有長期保障買咩最抵？：下一頁

 

作者：10Life總編輯Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年6月29日，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：2021危疾保險點樣分？終身保障夠強？定期保費夠平？，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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