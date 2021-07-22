【職場‧創業】台灣窮小子13歲隻身移民美國　身無長物如何打拼成老闆

當世界沒有給予你希望，你可以給予自己更多的希望，當你知道這個出身台灣的窮小子，小時候執瓶罐回收，到今時今日喺美國做了老闆，世界頓變美好。Retention Science（ReSci）創辦人Jerry Jao當年13歲隻身移民美國，靠自己的努力創業，公司主要透過AI技術，以數據為客戶提供E-Marketing方案，客戶還包括財富500強企業。

Jerry回想過去，家裡很窮，出世時父親甚至想把他放到孤兒院，小時候住在地下室，跟老鼠同眠。小學時，Jerry就已經開展回收的副業，將瓶罐拿去回收，每天賺150至250元台幣。Jerry知道教育是唯一出路，在13歲那年隻身赴美，靠個人努力，畢業後，對電商有興趣的Jerry和讀書認識的朋友Waage一同創業。

節流不是好的創業方式

Jerry的公司主要協助企業使用數據來追蹤顧客忠誠度，為各種規模的企業提供市場服務。不過，他們的創業路上並沒有很順利。2012年，Jerry及Waage各自投入7萬美元創辦Retention Science，但首2年他們歷經艱難，不懂求助、不斷犯錯。

面對挫折，Jerry反省自己由於出身貧寒，一直以來太過節儉也是失敗的原因之一。他總是想着節省更多開支，但後來發現這不是創業正確方式，反而應該早點僱用有經驗的人才。2014年Jerry募得了700萬美元，但當時公司不但沒有增長，還連續2年走下坡，董事會開始質疑他的策略，到2017年他倆更連人工也不要。但那年年底，他們終於做出成績，事業開始起飛，最幸運的是很多合作夥伴如Dollar Shave Club、the Honest Company、Sugarfina都開始爆紅，亦成就了公司的業務。

如今，Retention Science為各種規模的企業提供服務，從初創公司到全球價值數十億美元的公司，當中包括M&M FOOD MARKET、HYPEBEAST、UNILEVER、TARGET等知名品牌。



回想創業成功路上的跌跌撞撞，Jerry想告訴18歲的自己：

不要害怕，聽從直覺去做，犯錯沒關係，不要犯一樣的錯就好。

他亦給所有人的建議：

做你所愛，愛你所做。

如果沒有父幹，或是你停留在一個困境中，你可以嘗試作出改變，即使對世界失望也不要絕望，每個人的成功都絕非僥倖，需要靠堅持與努力。正如Jerry所言，做你所愛的，愛你所做的，總有一天能夠找到自己的一片天地。

責任編輯：陳玉蓮

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