【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股

投資入門不想一次過投放大量資金，有人會選擇月供股票，而部分券商亦有為美股投資者碎股交易服務。中銀香港推出全新「NotALot碎股易」服務，讓年輕客戶及投資新手最低僅需買入1股股票，投資藍籌股及ETF在內等200隻股票，把握市場機遇。

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年輕投資者需求增



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，截至去年12月底，中銀香港年齡介乎18歲至35歲的客戶中，進行股票投資交易人數按年增長近4成，推出「NotALot 碎股易」，能讓年輕客戶利用小額本金購入碎股，及早進行投資理財。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼股票及結構性投資業務處主管梁美怡亦指，該行年輕客戶大多數偏向投資藍籌股票及ETF，截至今年5月底，其中近5成選擇投資較為穩健的藍籌股，近1成半則對投資ETF有興趣，期望「NotALot碎股易」能降低投資入場門檻，讓年輕客戶鎖定價格才購入碎股。

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買入股票佣金低至0.25%

中銀香港指，「i-Free自在理財」客戶可率先使用該服務，即日起至12月31日，客戶經「碎股易」買入股票佣金低至0.25%，且不設最低收費，沽出碎股則免佣。

此外，客戶由即日起至9月30日期間經「股票Widget」快速功能買賣港股、中國A股及美股，均享首3筆零佣金優惠。

以收息藍籌股為例，中電 （00002） 一手入費達39,350元，若只買入1股，現價只需約78.7元；而入場費較高的港交所 （00388） 一手需約54,000元，若只買入1股，現價只需約540元。

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責任編輯：李瑩

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