【大灣區】橫琴新區跨境政務服務平台上綫　促港澳及內地專業資格認證互通

據內地《南方日報》報道，近日橫琴新區跨境政務服務平台正式上綫，為全國首個為港澳人士提供跨境備案服務的模塊，港澳相關企業和專業人士點擊該模塊簡單填寫基本信息，即可完成綫上備案申請。

據了解，此次網頁平台上綫的跨境備案服務模塊，將有效解決港澳和內地專業資格認證無法互通的問題，為港澳企業與專業人士來橫琴發展創造了更加便利的條件與環境。

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據悉，「橫琴新區跨境政務服務平台」是橫琴新區依託橫琴企業專屬網頁建設的粵澳特色服務平台，主要實現港澳居民享用與內地居民相同的大數據服務和同等便利的政務服務，幫助港澳人士更快捷了解相關資訊、便捷辦理相關政務業務，促進港澳人士更好進入大灣區就業、創業。而該平台上的跨境服務模塊也將同步在橫琴企業專屬網頁上綫。

模塊具有三大特點：

1. 簡單易用，操作簡便。依託橫琴新區跨境政務服務平台進行跨境綫上自助備案，操作簡單、中間環節少，大幅度提升了備案的簡易度；



2. 打破限制，加快備案速度。通過網頁平台進行備案申請，港澳人員綫上即可進行遠程人臉識別，整個辦理過程不受時間和空間限制，有效提升了備案的效率；



3. 備案渠道更多元。橫琴新區跨境政務服務平台開辟綫上備案渠道後，備案途徑將更加多元化，申辦人可根據實際需求選擇網上或現場辦理。

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橫琴新區相關負責人表示，下一步跨境政務服務平台將繼續探索跨境服務新方向，建立與港澳方面的常態化聯系渠道，推出更多帶有灣區特色的跨境服務，以促進大灣區跨境服務貿易和人才流動。

責任編輯：鄭樂怡

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