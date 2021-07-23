【消費優惠】Donki屯門市廣場店開幕優惠　昂坪360來回纜車門票滿$300減$100

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【信用卡優惠】大新信用卡「人人大賞頭」拎電子代幣扭獎品
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Don Don Donki：屯門市廣場店開幕優惠
由7月20日至8月8日，Don Don Donki屯門市廣場店推出開幕優惠，多款產品均可享優惠。數量有限，售完即止。
由7月20至25日，每日首200位顧客消費滿800元，送限量版布袋1個。以單一收據計算，每天限量200個，以香港時間上午10時至晚上10時為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。
另外，由7月20日起顧客消費滿500元，加20元可換購屯門市廣場店限定環保袋1個。以單一收據計算，限量1000個，先到先得，送完即止。
7月20日至25日即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即送禮品一份，贈品先到先得，送完即止。在7月20至24日期間，入場人士可以得到GATSBY冰凍止汗香體巾3片裝一份，贈品先到先得，送完即止。
分店地點：屯門屯門市廣場一期UG樓UG001-UG023
營業時間：早上8時至凌晨1時
2. 昂坪360：來回纜車門票滿$300減$100
現時至8月15日，經昂坪360官網於到訪日最少一天前預訂7月16日至8月28日之1+1來回纜車門票（一程水晶車廂以及一程標準車廂），即可享以下折扣優惠：
需要注意的是，每單交易最高只可獲減250元。
另外，此優惠亦適用於結帳前購買的加購產品，包括
3. School Food Mari：惠顧韓式套餐減$10
School Food Mari推出夏日限定優惠，現凡惠顧韓式套餐，即減10元。
優惠時段：
地址：
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選