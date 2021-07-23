【消費優惠】Donki屯門市廣場店開幕優惠　昂坪360來回纜車門票滿$300減$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Don Don Donki：屯門市廣場店開幕優惠

由7月20日至8月8日，Don Don Donki屯門市廣場店推出開幕優惠，多款產品均可享優惠。數量有限，售完即止。

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由7月20至25日，每日首200位顧客消費滿800元，送限量版布袋1個。以單一收據計算，每天限量200個，以香港時間上午10時至晚上10時為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。

另外，由7月20日起顧客消費滿500元，加20元可換購屯門市廣場店限定環保袋1個。以單一收據計算，限量1000個，先到先得，送完即止。

7月20日至25日即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即送禮品一份，贈品先到先得，送完即止。在7月20至24日期間，入場人士可以得到GATSBY冰凍止汗香體巾3片裝一份，贈品先到先得，送完即止。

分店地點：屯門屯門市廣場一期UG樓UG001-UG023

營業時間：早上8時至凌晨1時

2. 昂坪360：來回纜車門票滿$300減$100

現時至8月15日，經昂坪360官網於到訪日最少一天前預訂7月16日至8月28日之1+1來回纜車門票（一程水晶車廂以及一程標準車廂），即可享以下折扣優惠：

買滿300元，即減100元

買滿600元，即減250元

需要注意的是，每單交易最高只可獲減250元。

另外，此優惠亦適用於結帳前購買的加購產品，包括

20元纜車探知館入場門票

20元香港巧克力藝術坊入場門票

18元昂坪市集小食券

80元昂坪市集套餐券

預訂網站

3. School Food Mari：惠顧韓式套餐減$10

School Food Mari推出夏日限定優惠，現凡惠顧韓式套餐，即減10元。

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優惠時段：

寶琳：星期一至日（上午11時至下午2時30分）

元朗YOHO／九龍灣德福／旺角TOP：星期一至五（上午11時30分至下午2時30分）

地址：

旺角彌敦道700號T.O.P地庫層

九龍灣德福廣場2期5樓Foodeli

元朗形點I期2樓2042號舖Foodeli

將軍澳MCP CENTRAL 2樓2037號舖

撰文：hket小編

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