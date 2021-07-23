【消費優惠】KFC買上校學生食堂套餐 送牛乳新地脆筒 精明消費 10:30 2021/07/23 分享： 放榜，使乜驚呀！畀啲信心自己，KFC上校同你打打氣，去KFC嗌返個上校學生食堂嘅巴辣雞腿包餐，買上校學生食堂套餐時出示Facebook Post，即送你一個牛乳新地脆筒（細）！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【全民運動日】8月1日免費使用康樂設施 周日早上9時起可預約（附免費設施一覽） 今日 【全民運動日】8月1日免費使用康樂設施 周日早上9時起可預約（附免費設施一覽） 【消費優惠】H&M Final Sale指定款式低至3折 今日 【消費優惠】H&M Final Sale指定款式低至3折 【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞 最高享25%現金券回贈 2021/07/22 【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞 最高享25%現金券回贈 【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？ 八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠） 2021/07/22 【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？ 八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠） 【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉 2021/07/22 【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 Facebook 新地 KFC