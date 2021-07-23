【消費優惠】KFC買上校學生食堂套餐　送牛乳新地脆筒

放榜，使乜驚呀！畀啲信心自己，KFC上校同你打打氣，去KFC嗌返個上校學生食堂嘅巴辣雞腿包餐，買上校學生食堂套餐時出示Facebook Post，即送你一個牛乳新地脆筒（細）！

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編



＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】