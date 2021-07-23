【消費優惠】H&M Final Sale指定款式低至3折 精明消費 09:00 2021/07/23 分享： 雖然天氣仲係好熱，不過H&M夏季大減價已經到最後召集！男、女、Divided及童裝指定款式低至3折，趁機會入手夏日服飾啦！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞 最高享25%現金券回贈 2021/07/22 【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞 最高享25%現金券回贈 【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？ 八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠） 2021/07/22 【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？ 八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠） 【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉 2021/07/22 【消費優惠】Harbour City Bazaar運動品牌＋鍋具陳列品開倉 【消費優惠】EIKOWADA夏日開倉 精選貨品3折 8月起可用消費券 2021/07/22 【消費優惠】EIKOWADA夏日開倉 精選貨品3折 8月起可用消費券 【5000元消費券】Mox新客戶專享Tap & Go消費券優惠 贏最高5,200元現金獎賞 2021/07/21 【5000元消費券】Mox新客戶專享Tap & Go消費券優惠 贏最高5,200元現金獎賞 著數優惠 時裝服飾 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 H＆M CES LINE AR