【消費優惠】H&M Final Sale指定款式低至3折

雖然天氣仲係好熱，不過H&M夏季大減價已經到最後召集！男、女、Divided及童裝指定款式低至3折，趁機會入手夏日服飾啦！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

撰文：hket小編



＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】