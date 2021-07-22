近期港股表現波動，走勢難以捉摸，買入收息股賺息似乎是比較穩陣的選擇，但買收息股都最忌「賺息蝕價」，若果賺到股息但股價倒跌，都是得不償失。因此，本網在一眾藍籌股中找出股息率4%以上、兼在過去一年股價有增長的股份予大家參考，希望能幫助大家找到賺息賺價的股票！



經過篩選之後，本網發現在恒指成分股之中，股息率達4%以上的股份、且在過去一年股價錄得增長的藍籌股共有11隻，升幅介乎0.4%至23.2%。即使最近港股大跌仍展現出不俗的抗跌力。

【溫傑同你分析3隻收息藍籌 2隻6%佢唔揀 偏偏首選呢1隻？：按此】

■一年內股價有升兼股息率4厘以上的藍籌股■

（按股息率由低至高排序）

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交銀股息率最高逾8%

若要在11隻股票中，選出最高股息率之選，非交通銀行 （03328） 莫屬，股息率達8.34%，而其股價在過去一年略升0.4%，啤打系數為0.596，反映股價波動性低於大市。雖然並不是「賺價」的選擇，但起碼在過去一年股價波動底下，能讓人安心收息。

11隻股份波動性低風險可控

以上提到的11隻股票的啤打系數均少於1，介乎在0.219至0.973，波動性均較市場小。當中，恒安 （01044） 及電能實業 （00006） 的數值最低，分別錄0.276及0.219。此數值愈小的話，意味該股的波動性風險愈低，股價走勢相對平穩。

恒地股價升幅最勁逾2成

至於要選股價升幅最勁的話，恒基地產 （00012） ，在過去一年股價升幅達23.2%，股息率表現亦都有5.01%，表現均不俗。另一隻地產股新鴻基地產 （00016） 的股價升19.2%，股息率都有4.35%。

要留意的是，以上只列出各股份過去一年的股價變幅，而在往後亦會有眾多因素影響股價走勢，因此在投資前宜先了解企業的基本面及近期消息，才作出投資決定！

【除咗股息率之外 揀選收息股仲有咩考量？：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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