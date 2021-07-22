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【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額

美加 11:05 2021/07/22

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【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額

加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。移居外地後，不少人都想帶同家人落地生根，加拿大政府公布今年家庭移民計劃（Parents and Grandparents Program）細節，將沿用抽籤的形式，邀請合資格申請人提交申請，同時創紀錄新增3萬個名額。

【中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元：按此

額外新增3萬名額

向來是移民國家的加拿大，為了彌補疫情期間移民人數減少，以及加快疫情後的經濟復甦，計劃於在2020年至2023年間接收120萬名移民，今年新增永久居民人數的目標為約40萬人。為達成目標，加拿大政府公布今年家庭團聚移民計劃，將沿用抽籤的形式，邀請合資格申請人提交申請，今年創紀錄額外增加3萬個名額，讓更多合資格人士可申請。

加拿大移民、難民和公民部已於今年1月以隨機抽籤的方式選出1萬名候選人，讓他們提交擔保申請。今年9月，當局將在去年10月至11月期間提交擔保父母或祖父母移民意向表的人中，用抽籤方式選出3萬名候選人，讓他們提交擔保申請。

該計劃申請人，必須年滿18歲，擁有加拿大公民、永久居民或有原住民身份，並有足夠經濟能力支持他們擔保的家庭成員。申請獲批的父母或祖父母將獲得永久居留權，其後可申請加拿大公民身份。

【加國新增兩條港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請：按此

另設超級簽證　允長時間探親

加拿大移民、難民和公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，政府正兌現幫助更多家庭在加拿大團聚的承諾，透過加強家庭團聚移民計劃，邀請創紀錄數量的擔保人申請，協助他們在加拿大共享繁榮。

除了家庭移民計劃外，亦可考慮申請超級簽證（Super Visa），此簽證允許加拿大公民或永久居民的父母或祖父母以探親為目的，在加拿大居留長達2年，有關簽證允許多次入境，有效期最長可達10年。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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