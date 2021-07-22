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【消費優惠】迪士尼樂園平日門票買三送一　KFC好味速遞分享6人餐7折

精明消費 07:00 2021/07/22

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 迪士尼樂園：平日門票買三送一

由即日起至9月20日，迪士尼推出「奇妙3+1」團票優惠，可享平日門票買三送一。

    點擊圖片放大

客人可於9月20日或之前於平日（星期一至五）入園一次，惟不適用於任何周末或公眾假期。同一套票中所購買的優惠門票必須於進入樂園時同時使用。而1日門票適用於任何年齡賓客，而1日小童門票則適用於3至11歲賓客。

購買門票網站

2. KFC：好味速遞自取6人餐7折

KFC推出好味速遞預約自取，「分享6人餐」7折優惠，優惠適用於7月19日至8月6日當日自取之訂單。

分享6人餐包括：

  • 12件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞
  • 4件蜜蜜燒雞全翼
  • 5件巴辣香雞翼
  • 2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯
  • 2客格格脆薯塊（大）
  • 4客馬鈴薯蓉
  • 2客粟米杯
  • 4件經典葡撻

此優惠只適用於KFC好味速遞預約自取訂單，不適用於好味速遞及堂食。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

預約自取

    點擊圖片放大

3. 一粥麵：雲吞麵$22

1日限定優惠！一粥麵慶祝開業22周年，今日（22日）下午1時開始，買一碗雲吞麵只需22元，每人每次限買2碗，數量有限，售完即止。是次優惠不適用於天耀廣場、機場及屯門醫院分店。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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