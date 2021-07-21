【理財二三事】夫妻避免講錢失感情的最佳方法：婚錢釐清「錢事」

準備踏入婚姻生活，除了講感情，都要講錢，不過一講錢又怕傷感情，但生活就是需要金錢去維持，所以夫妻講錢也是重要的一環，例如是否需要設立共同帳戶後，該干涉另一半的私人花費嗎？有人會採用共同帳戶，亦有人選擇財政獨立。不管你們是那一類型，在踏入婚姻生活前先弄清楚以下這些「錢關」問題，讓未來「情關」走得更輕鬆。



1. 投資意見是否一致？

兩人成為夫妻，未來的計劃都需要有對方，所以彼此的投資意向亦要作出協調，例如丈夫喜歡買期貨或股票，妻子傾向投資外幣、基金等。丈夫或會認為妻子太保守，妻子又可能會認為丈夫太進取等，容易造成矛盾。

其實任何投資都有賺有蝕，不妨先理解另一半對報酬、風險是否有足夠認知及做好心理準備，賺錢時能夠共同分享，蝕錢時亦不得埋怨，當兩個人協調後，作出風險管理才是明智之道。

2. 置業與否？

在香港，很多夫妻都會考慮置業，但亦有人認為樓價太不合理，故希望一直以租住的形式。故此，夫妻二人需要就此作出理性討論，不要在婚後才為居住的問題有過多的爭執。

許多女性都會希望婚後能夠置業，建立安定感，男性卻認為供樓會犧牲生活品質，二人若觀念差異大而又沒有達成共識，容易吵架，最終影響婚姻生活。

3. 各自給多少家用？

很多夫妻都缺乏這類討論，例如婚後雙方會分別給多少家用予父母，因為這會影響家庭的總收入流。無論支付與否、金額多寡，夫妻都會陷入「孝順」與「維持家計」的兩難。所以雙方要就各自的家庭情況作出討論，免得日後帶來不滿。專家認為，即使給家用父母，最好以「不影響家庭生活品質」為原則。

4. 需要設立共同帳戶？

若你認為設立「共同帳戶」是有必要的，理財專家就建議婚後的首3個月務必記帳，確認每月開銷後，再討論設立「共同帳戶」的金額。如家庭每月的總開支是多少，二人在記錄以後，可以作出調整，例如每月家庭總支出為1萬元，應該二人平均分攤？還是由一個人支付，另一人負責其他的開支？當有記錄後，二人才可以作出適合的協調。專家提醒，生活中一定有意外開銷，共同帳戶中至少要較正常所需支出再多儲2至3成以應付突發情況。

5. 財產怎麼分？

兩個人的財產，最理想的情況下是高度透明，這樣將來有甚麼事亦容易處理。釐清「錢事」，可避免二人感情出現問題時，自身權益受損。例如買樓時，應該填哪個人的名字？或是二人關係出現問題時，買下的物業會如何分配？當二人決定分開後，供樓仍會持續又或是會賣掉？這些問題都應該提早討論。

事實上很多夫妻感情破裂的原因並非缺錢，而是彼此的金錢觀、生活價值觀有落差，當遇到財務問題，馬上便認為是彼此間的感情「痛點」，才把感情問題歸咎於沒錢。其實只要將溝通好，就可以減低婚後因講錢而失感情。

責任編輯：陳玉蓮

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