  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財二三事】夫妻避免講錢失感情的最佳方法：婚錢釐清「錢事」

個人增值 18:50 2021/07/21

分享：

準備踏入婚姻生活，除了講感情，都要講錢，不過一講錢又怕傷感情，但生活就是需要金錢去維持，所以夫妻講錢也是重要的一環，例如是否需要設立共同帳戶後，該干涉另一半的私人花費嗎？有人會採用共同帳戶，亦有人選擇財政獨立。不管你們是那一類型，在踏入婚姻生活前先弄清楚以下這些「錢關」問題，讓未來「情關」走得更輕鬆。

1. 投資意見是否一致？

兩人成為夫妻，未來的計劃都需要有對方，所以彼此的投資意向亦要作出協調，例如丈夫喜歡買期貨或股票，妻子傾向投資外幣、基金等。丈夫或會認為妻子太保守，妻子又可能會認為丈夫太進取等，容易造成矛盾。

其實任何投資都有賺有蝕，不妨先理解另一半對報酬、風險是否有足夠認知及做好心理準備，賺錢時能夠共同分享，蝕錢時亦不得埋怨，當兩個人協調後，作出風險管理才是明智之道。

2. 置業與否？

在香港，很多夫妻都會考慮置業，但亦有人認為樓價太不合理，故希望一直以租住的形式。故此，夫妻二人需要就此作出理性討論，不要在婚後才為居住的問題有過多的爭執。

許多女性都會希望婚後能夠置業，建立安定感，男性卻認為供樓會犧牲生活品質，二人若觀念差異大而又沒有達成共識，容易吵架，最終影響婚姻生活。

3. 各自給多少家用？

很多夫妻都缺乏這類討論，例如婚後雙方會分別給多少家用予父母，因為這會影響家庭的總收入流。無論支付與否、金額多寡，夫妻都會陷入「孝順」與「維持家計」的兩難。所以雙方要就各自的家庭情況作出討論，免得日後帶來不滿。專家認為，即使給家用父母，最好以「不影響家庭生活品質」為原則。

4. 需要設立共同帳戶？

若你認為設立「共同帳戶」是有必要的，理財專家就建議婚後的首3個月務必記帳，確認每月開銷後，再討論設立「共同帳戶」的金額。如家庭每月的總開支是多少，二人在記錄以後，可以作出調整，例如每月家庭總支出為1萬元，應該二人平均分攤？還是由一個人支付，另一人負責其他的開支？當有記錄後，二人才可以作出適合的協調。專家提醒，生活中一定有意外開銷，共同帳戶中至少要較正常所需支出再多儲2至3成以應付突發情況。

5. 財產怎麼分？

兩個人的財產，最理想的情況下是高度透明，這樣將來有甚麼事亦容易處理。釐清「錢事」，可避免二人感情出現問題時，自身權益受損。例如買樓時，應該填哪個人的名字？或是二人關係出現問題時，買下的物業會如何分配？當二人決定分開後，供樓仍會持續又或是會賣掉？這些問題都應該提早討論。

事實上很多夫妻感情破裂的原因並非缺錢，而是彼此的金錢觀、生活價值觀有落差，當遇到財務問題，馬上便認為是彼此間的感情「痛點」，才把感情問題歸咎於沒錢。其實只要將溝通好，就可以減低婚後因講錢而失感情。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月21日）
今日
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月21日）
【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！
2021/07/20
【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！
博客 - 【美股分析】BlackLine：一隻可能悶聲發財的美股
2021/07/20
【美股分析】BlackLine：一隻可能悶聲發財的美股
【學生貸款2021】進修可申請擴展免入息審查貸款　申請完幾時發放貸款？
2021/07/19
【學生貸款2021】進修可申請擴展免入息審查貸款　申請完幾時發放貸款？
【理財有方】港家庭食品花費僅次住屋　研究：食飽先去購物幫你慳多啲
2021/07/16
【理財有方】港家庭食品花費僅次住屋　研究：食飽先去購物幫你慳多啲
期貨 基金 香港 股票 風險管理

下一篇文章

未到60歲買唔到銀債？　仲有呢4個收息選擇！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網上熱話】「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰
【網上熱話】「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰
【專訪】「消失的專家」輸錢唔會講你知　黎永良：輸10%一定走人！
【專訪】「消失的專家」輸錢唔會講你知　黎永良：輸10%一定走人！
今日理財筆記 - 點樣定止蝕位？　資深投資者黎永良蝕呢個數一定走？
點樣定止蝕位？　資深投資者黎永良蝕呢個數一定走？
【日本平民股神】小手川隆B.N.F只愛即日鮮　11萬身家暴漲至15億
【日本平民股神】小手川隆B.N.F只愛即日鮮　11萬身家暴漲至15億
今日理財筆記 - 銀色債券明日起接受認購　邊間銀行券商最多認購優惠？
銀色債券明日起接受認購　邊間銀行券商最多認購優惠？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式