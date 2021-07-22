Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？

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因為一個新冠疫情影響全球，令實體時裝店雪上加霜，但與此同時卻令不少郵購網站獲得空前成功，例如Farfetch就是在疫情籠罩的時刻取得成功的表表者，最近在尖沙咀區，更居然見到Farfetch開設店舖，莫非這郵購電商還是覺得實體店是最好的？
時裝節購電商近年的業績叫好，單是第一個季度的商品成交金額（Gross Merchandise Volume），就已經高達9.16億美元，再加上和國內的天貓合作聯合營銷，難怪一面唱好。
不過，要繼往開來，宣傳還是要做，而且不可更加要落重手，最近在尖沙咀K11 Musea看見Farfetch首次開設店舖，還以為他們由線上走到線下。
其實這間開店至8月尾名為Farfetch in Transit的店舖（店內不設任何產品發售），可說是網站大搞宣傳的一次。
簡單來說Farfetch網站內的產品，由世界各地的時裝零售店提供渠道作網上發售，商品成功賣出，Farefetch從中會抽取利潤，當中的供應商不乏著名的Dover Street Market、甚至本地的Joyce都有提供貨品。
這一次Farfetch邀請了來自東京的AMORE、紐約的STADIUM GOODS和墨爾本dot Comme，各自提供他們罕有的時裝精品在店舖內展示，最終的目的還不是叫大家知道網站內由最當季大熱的產品，到一些罕有備炒至天價的產品都一一落齊。
但背後可見作為電商與電商之間的競爭，宣傳上一點也不可以馬虎了事，這一次出動了實體店而作宣傳，都算得上是大陣仗了。
地址：尖沙咀K11 Musea shop 105
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌