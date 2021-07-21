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【人民幣定存】中銀推全港首個個人綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

收息攻略 17:40 2021/07/21

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【人民幣定存】中銀私人財富推人民幣綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

近年「環境、社會和企業管治」（ESG）的投資需求量有增無減，中銀香港 （02388） 將人民幣綠色定存由企業客戶擴大至個人客戶，成為首間經獨立第三方認證推出個人綠色定期存款的零售銀行。中銀「私人財富」客戶，即日起可開立3個月的人民幣綠色定存，可享特惠年利率高達2.388厘，存款上限100萬元人民幣。

【人民幣定存年息最少2厘 50萬存半年賺$6,375息：按此

存期3個月  年利率高達2.388%

由即日至7月31日，中銀「私人財富」客戶可開立人民幣個人綠色定期存款，存款期為3個月，最高存款金額為100萬元人民幣，特優年利率高達2.388%。客戶可經手機銀行、網上銀行或透過手機銀行內的「RM Chat」與專屬團隊聯繫開立該定期存款。有關名額有限，先到先得，額滿即止。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，繼去年底推出人民幣企業綠色定存後，今年將綠色存款擴大至個人客戶層面，為可持續發展項目提供融資。

【同期利息收入好過銀債！ 1個月港元定存邊間享5厘息？：按此

資金用作推動綠色發展

該綠色人民幣定存的資金將用於支援綠色建築、可再生能源、污染防治等項目，以加快綠色低碳轉型。計劃由安永會計師事務所作為獨立第三方專業認證機構進行鑑證，並發出發行前鑑證報告。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 存款收息

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