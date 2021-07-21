【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？

了解退休金計劃回報保證

陳先生舊公司的退休金計劃是一個不錯選擇，但他要了解兩件事情。首先，計劃中4%回報是否保證呢？假如只是長綫達到而非保證的平均回報，會否是以股票為主的投資組合呢？萬一市況出現波動而他剛好需要這筆資金作生活費及周轉，便有問題發生。另外，保存及提取條款上有甚麼限制呢？以前在職時有穩定收入不需提取，但退休後對現金流的需要增加，需要清楚了解相關規條，尤其是這筆資金佔去陳先生可投資資產的62%。

Ann和陳先生討論到醫療保費預算時，他想保持充裕現金流，同時間預留退休金計劃的10%金額作為日常流動資金需要的應急錢，大概40萬元。現時一年生活費約24萬元，保存40萬元等於20個月日常生活費，頗為合理，沒有需要額外增加流動資金，所以陳先生應該從整體資金來考慮分配比例。

可投資資金及資產共650萬元，扣除40萬元為應急錢及65萬元為醫療保費儲備後，還有545萬元可以用作製造退休入息。陳先生想保存總值10%作股票投資，希望運用投資策略製造收益，他知道投資股票要作詳細準備及有損失風險，但仍想嘗試，所以利用金額控制風險亦是可行方案。

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投資派息基金可分散風險

Ann分析陳先生的投資目的，建議他除股票外，可考慮投資基金類資產，以分散風險及令投資多元化。派息基金類資產也可考慮，通過基金組合投資，分散風險同時可用每月收益支付保費及生活費，要動用較多資金時，也可賣出基金來應付需要。現時陳先生仍然有收入及盈餘，其收益也可再用作長綫投資，應付未來通脹影響。

確保每月有穩定收入支付日常開支後，Ann和陳先生分析公共年金、即期年金及延期年金的特點。陳先生已有股票及基金類資產，傾向穩健理財，不想承受更高風險，且現時仍有工作及需要納稅，並選擇了可扣稅延期年金及其他延期年金，供款到65歲後才考慮開始定期定額領取穩定收入。他打算配置25%總資產在延期年金中，即163萬元，假如其餘的317萬元配置在派息基金類資產及能製造平均5%年收益，每月可提供非保證收益約1.3萬元，再加上年金收益，相信可達期望收入。

Ann總結陳先生的退休規劃，設立年金及派息基金類計劃提供穩定收入，醫療保費儲備可減少醫藥費憂慮，還有充裕流動資金作應急錢，相信可以退而無憂。最後，陳先生同意一年後再檢討整體計劃安排。

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【原文刊於第714期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。