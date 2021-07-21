【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？

這次個案由《富足家庭認證導師》張美潔（Ann Cheung）提供。61歲的陳先生剛退休一年，由於仍有工作能力及想為行業貢獻經驗及知識，選擇以兼職顧問身分繼續工作。惟他擔心退休生活有很多不確定因素，包括昂貴潛在醫療費及隨通脹增加的生活費用。800萬元退休金看似足夠有餘，但老伴陳太擔心每月資金有出無入，或會坐食山崩，慎重規劃方為上策。

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【背景】

姓名：陳先生

年齡：61歲

職業：兼職管理顧問

家庭：已婚，有一已成年孩子

【現有資產】

港元存款：100萬元

股票：150萬元

退休金累算權益：400萬元

資產總值：650萬元

【每月收支】

每月收入：3萬元

個人及家庭開支：2萬元

【每月結餘】

盈餘：1萬元

陳先生退休前工作忙碌，未有認真管理財政，每月薪水扣除家庭各項支出及孩子教育開支後，所餘無幾。過往陳先生對投資態度保守，對投資產品認識不多，現時持有資產主要是現金及股票。股票組合以收息為主，其中50萬元是銀行股，其餘是不同類別的股票。隨着孩子長大，家庭開支相對減少，陳先生着重維持夫婦身體健康狀況，以及打算一年去4次旅行，並預留小部分資金去投資股票。

收息須留意股價波動

過去數年，股市大上大落，陳先生手上大部分股票都有派息，然而他坦言股票組合整體價值下跌，只是仍有息收便不太在意股價波動。筆者認為此想法並不正確，就算股息率不變，實際收到的股息亦受股價影響。假設上市公司A現時股價是100元，每股獲派股息是6元，股息率便是6厘（6元÷100元）。股息率隨股價升跌而變，若以過去派發的股息除以今天股價，當股價下跌，股息率自然上升，但當股價低殘時，收到的實際股息會減少。過去股市低沉時，有些藍籌股的股息率可以達近10厘。這是買股票收息時的必然現象，因此組合中需有不同資產以維持穩定退休收入。

Ann了解過陳先生的想法及需要後，便開始規劃，方向是無論將來有任何突發事情，也可保持現時生活水平。Ann首先檢示了陳氏夫婦的保險保障安排。

預留資金作保費儲備

他們的醫療保障是雙人房選項，賠償上限80萬元，目前有感患病不能預計發生時間，考慮是否要加大保障額。Ann建議陳先生考慮更全面的醫療計劃，萬一需要高昂治療費用，例如針對治療癌症的醫藥費，都可以有預算。陳先生其他保險保障還有15萬美元保障額的人壽保險，由於他退休時利用退休金支付未償還按揭，所以自住物業已完成供款，加上已不用照顧孩子，目前的保障額尚算合適。

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陳先生沒有任何危疾保障，以年齡作考慮，現時才購買不太划算。Ann就此建議全面醫療保障計劃是最恰當的安排，除此之外，要為支付退休後未來20多年的醫療保險保費而準備儲備。陳先生同意保留資金的10%金額作為醫療保險保費儲備，有預算同時維持資金靈活性。

陳先生退休前在大公司工作，公司容許員工退休後將退休金繼續保留在公司計劃中，管理費由公司支付。過去公司退休金計劃有平均每年約4%的增長，回報穩定，收益比銀行存款利息高，且保持資金流動性，一舉兩得，所以陳先生退休時將一半退休金，即400萬元保存在公司退休金計劃中。他又打算，假如將來孩子有需要時，可協助支付其買樓首期。

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【原文刊於第714期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。