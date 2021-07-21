【職場求生術】撈定唔撈？唔使求神問卜　5個特徵辨公司好壞

很多時候香港的打工仔，在要轉工或是思考要不要辭職時，總是思前想後，不停掙扎，又問朋友、又上網問網友，卻一直遲遲未有行動。相信你我身邊都總有幾個這類朋友，一直在辭職不辭職的之間掙扎。

辭職理由可以有很多，不過一間公司好壞看清楚了，是去或留打工仔自然有決定。今日同大家分享一下壞公司的特徵，如果你工作的公司有齊這些特徵，你就要考慮是否需要盡快離開，尋找另一個工作機會了。

■壞公司的特徵■

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1. 員工流失率高



當你入職一間公司時，發現大部分同事年資都不長，大多只有1至3年，或是一入職數個月已經吃了不少次散水餅，你便要留意這公司是不是哪裡出了問題，或是一些新人還未知道的問題。當然人事變遷都可能是公司有新發展或是有新調動的緣故，這個時候亦可以向現任同事查問一下，因為一間公司的員工流失率反映着同事對公司的看法，一間公司在各方面好，大部分打工仔都會傾向穩定發展事業。

2. 分工不清



當你入職後，發現你的工作內容與面試當時所述的工作內容有所不同時，你要保持清醒，可能是你的工作崗位內容轉變太快，日後亦有可能有額外的工作量強加在你身上，甚至需要兼顧其他工種的工作。在分工不清的情況下，例如市場部職位要兼做設計工作，會計需要兼顧人力資源工作等，打工仔的工作量愈來愈多，資源不足或錯配，也會令工作百上加斤。



3. 公司文化古怪

相信你自己的直覺，雖然工作為賺錢，但個人的感覺很少欺騙你。當你覺得公司文化古古怪怪，例如公司經常開會批鬥同事，或者同事之暗經常有「有口難言」的文化，可能代表公司的辦公室政治頗為嚴重；又或是你的公司總是每個月都要求同事夾錢慶生日、賀升職等，而你又不享受這一種文化，勉強留下亦未必會有好結果。



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4. 工作量過多 強迫員工超時工作



一天的工作時間大約8至9小時，如你發現自己9小時都在工作，有時連吃飯時間或去洗手間的時間亦不足夠，你要開始思考工作量的問題。若然老闆的取態是想用盡員工的每一分每一秒的話，打工仔都要諗諗這類老闆是否值得跟隨。因為可見的將來，工作量也只會有增無減，雖說在香港超時工作是少不了的，但過度的超時工作，對個人生活及健康亦會有負面影響，長久而言亦不是一件好事。

5. 老細永遠有無盡的要求人工卻不變

老闆有要求，員工盡力達到是合理的。可是若你的人工並沒有反映到你的工作能力，你便需要作出適當調整，不要被「奴性」支配。，要切記的是用你的能力去達到工作的要求，而不是老闆的無理要求，不然就只會一直陷於這個惡性循環之中。

工作是重要的，因為可以讓人得到回報，當中包括薪酬價值及能力認同。而你認定的價值和公司的期盼是否一致？這一點非常重要，若一間不重視你工作能力的公司，不值得留，若公司重視你這個員工，你未來亦會得到更多的發揮機會，所以當你在考慮辭職不辭職的時候，只要細想，其實早有答案，根本不需要掙扎太久。



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責任編輯：陳玉蓮

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