【港元定存】同期利息收入好過銀債！　1個月港元定存邊間享5厘息？

第6批銀色債券昨日（20日）接受認購，每手入場費1萬元、年期3年，並設3.5厘「保底息」，首日認購反應熱烈。如果手上有5萬元資金，若成功認購5手銀債，並以3.5厘「保底息」計算，3年可獲5,250元利息，以最簡單方法平均計，即每1個月可獲約146元利息。現時有銀行則推出年息5厘港元定存，5萬元存1個月可賺208元利息，回報較同期持有銀債為佳。

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■1個月港元定存，邊間年息達5厘？■

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比較上述1個月港元定存計劃，滙豐及東亞均以年息5厘力壓其他銀行，惟兩行皆沒有列出起存額，但同樣設有存款上限。現時滙豐交易薈推出優惠定存計劃，只要用交易薈完成1項交易，即可享5厘年息。而滙豐交易薈定存優惠存款上限是根據交易薈每月交易金額而定，由1萬至400萬元不等；至於東亞的定存金額上限為2萬，而2個計劃均必須滿足指定條件才可享優惠利率。

另外，信銀國際、中銀香港及滙豐銀行的定存計劃可享1厘年息，而中銀香港及滙豐要求是指定理財戶及兌換外幣，才可享此利率，兩者均為外幣兌換優惠。至於信銀國際的定存計劃屬疫苗獎賞，客戶需要完成接種2針疫苗才可享優惠。

責任編輯：曹佩鈞

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