【銀色債券2021】高息過3.5厘有咩揀？銀債以外收息4個選擇

第6批銀色債券將於昨日（20日）起接受認購，今次入場年齡更降至60歲，並設3.5厘保底息。對於一眾銀髮族而言，銀債屬收息好選擇，既保本又低風險。不過，若然想追求更高的回報，市面還有哪些收息工具回報媲美銀債？

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀表示，對於銀髮族而言，銀債的年期不算長，而且設有3.5厘保底息，保本之餘亦能穩定收息，籲銀髮族不要錯過，可作為分散投資風險的資產配置。不過，由於今次銀債的入場年齡降至60歲，部分合資格人士或尚未退休，可以在認購銀債之餘，分散部分資金至其他投資工具，爭取更高的潛在回報。

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收息藍籌股

張佩儀認為，銀債以外，銀髮族亦可選擇藍籌收息股作為資產配置之用。她認為現時公用股、銀行股及REITs均跌至吸引的水平，建議有需要的投資者，可考慮侯低吸納。她舉例指，公用股可考慮中電 （00002） 、港燈 （02638） 及煤氣 （00003） ；銀行股則可考慮建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） ，REITs則可考慮領展 （00823） ，現價股息率達2.6厘至8.5厘不等。

雖然藍籌股一向被視為穩陣投資之選，但張佩儀提醒，投資者要留意當股價波動時，有機會需面對賺息蝕價的風險。

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延期年金／香港年金

此外，張佩儀認為，銀髮族臨近退休年齡，也可考慮合資格延期年金保單，預期內部回報率可達3厘至5厘，而香港年金計劃亦可高達7厘，兩者可保本之餘，亦可作為退休後自製長糧的選擇。不過要留意，部分保險公司的延期年金設有投保年齡限制，銀髮族需及早部署。

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外幣定存

至於定存方面，由於港元定存現時欠缺高息選擇，張佩儀建議銀髮族可考慮外幣定存，她認為人民幣及澳元均有升值及加息的空間，相信造人民幣及澳元的定存，在未來1年間都能有助銀髮族賺息既賺價。

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高息債／派息基金

銀債有別於一般債券，由於由香港政府發行人，其違約風險較低。張佩儀認為，若銀髮投資者有意爭取更高的回報，高息債券及派息基金也是選擇之一。不過，由於高息債券不能保本，目前債市亦較為波動，需承受違約風險，投資風險較高，因而較為適合專業投資者。

另外，張佩儀亦建議，銀髮投資者也可考慮投資在債券、股票及房地產的派息基金，作為中長綫的投資部署。不過，她也提醒，由於基金派息政策並非保證，當基金價格下跌時，亦有機會面對賺息蝕價的風險。

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責任編輯：李瑩

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