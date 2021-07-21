【銀色債券2021】銀行首日認購丁財兩旺　工銀最高認購金額超過250萬元

第6批銀色債券將於昨日（20日）起接受認購，今次入場年齡更降至60歲，並設3.5厘保底息，首日認購反應熱烈。大部分銀行首日的總認購金額及人數都錄得增長，工銀錄得的最高認購金額超過250萬元（即250手），星展、華僑永亨及信銀國際各錄得涉7位數的最大宗申購。

工銀亞洲總認購人數及金額較上批銀債各升近2倍，最高認購金額超過250萬元，人均認購34手。至於星展香港，首日認購人數較上批升50%，人均申購31手，而60至64歲人士佔首日總認購人數三分一。

另外，中銀香港首日認購人數較上一批銀債升60%，人均認購25手。而上商銀行首日的認購人數及金額錄得雙位數增幅，人均認購約22萬元。

至於東亞銀行整體認購宗數及金額較上批增超過80%。渣打銀行首日申請數目較上批增加逾3成半，總認購金額增逾1成半。招商永隆客戶平均認購近42萬元，首日認購金額及人數按年增超過1倍。

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責任編輯：曹佩鈞

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