加密貨幣與股票：對你來說甚麼是更好的選擇？

長期以來，很多人一直將資金投入股市。另一方面，加密貨幣是一種較新的現象，儘管加密貨幣實際上已經存在多年，但投資者至近數年才大舉進軍投資，而你可能會考慮這樣做。可是加密貨幣對你來說是正確的投資嗎？或者你把錢投入股票會更好嗎？我們嘗試回答以下問題以找出答案。

1. 你的風險承受能力如何？



投資股票並不適合膽小的人，股票市場可能非常不穩定，有時，只要一點點壞消息，就可以使公司的股價暴跌！政治動盪和整體經濟動盪也可能影響大市，因此較大的指數，如恒指同樣可在一夜之間貶值。如果你購買股票，需要接受這種風險。也就是說，儘管股市波動很大，但加密貨幣的波動性可能更大，惟相對地可能有更大的潛力。

加密貨幣的危險在於，因為它相對較新，所以很難知道它有多少持久力。加密貨幣的未來價值將在很大程度上取決於它是否成為一種被廣泛接受的支付方式。如果沒有發生這種情況，從長遠來看，你的持有的數字貨幣可能會變得一文不值。當然，從技術上講，當你購買股票時，同樣的事情也可能會發生。但請記住，今天進行交易的一些公司已經存在了數十年或更長時間。如果你進行研究並選擇一個不錯的多元化的股票組合（或購買指數基金以在你的投資組合中立即實現多元化），那麼你將把這種風險降到最低。

2. 你的投資前景如何？

股票一直被視為可靠的長期投資。儘管像恒指這樣的主要指數多年來總會有些年份出現負回報，但總括來說，幾十年來一直持有股票的投資者在財務上取得了不錯的收穫。由於加密貨幣較新，它可能不是最可行的長期投資。如果你有興趣將其作為短期投資，那就可以考慮，但是你不應該在30多歲時購買加密貨幣，並希望僅靠它就能為你的退休生活提供資金。

你不必選擇

到底要買哪一項？實際上，沒有規定你必須將資金只投入加密貨幣或股票。相反，你可以同時投資兩者。但你可以想像成為不同的目的各自進行投資。股票是增加退休財富的絕佳選擇。另一方面，加密貨幣可能是你那種希望獲得短期利潤的工具，若然有錢賺，你可以用它來度假或實現另一個短期目標。

無論你選擇哪個選項，在買入之前進行研究都很重要。不要只選擇股票而不深入了解公司的財務狀況，也不要因某隻加密幣新聞較多就買入。相反，花一些時間評估你的選擇，這樣你就可以更有信心地投資、持有及部署相應策略。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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