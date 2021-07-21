早前本網曾談及日本平民股神cis的故事，他在2005年的「J-Com事件」中趁着交易員錯誤將每股股價由61萬日圓（下同，相當於4.3萬港元），輸入成1元而大手掃貨，最後因而狂賺6億元。但除了在是次事件中，除了cis之外，還有另外一位日本平民股神在此交易中大賺，他就是小手川隆！

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小手川隆的傳奇在於只用了8年時間投資股票，就令身家由160萬元急增至218億元（相當於15.4億港元）。由於他在日本論壇所用的暱稱為「B.N.F」，因此人們亦會以此別名稱呼他。在「J-Com」事件中，他在10分鐘之內買入7,100股股份，並隨即將股票賣出，最後大賺約20億元，成為在此事件中獲利最多的投資者，所賺的比cis還要多。



熱衷短炒不重視個股基本面



小手川隆熱衷於利用「即日鮮」（Day trade）的方式買賣股票，每天在股市交易時段都會進行買賣操作。由於不會長期持有某一隻股票，因此他坦言市盈率、市帳率等數據從來不會看。他只會買賣新股及異動股，持股時間介乎1天至1周，最多只有10天。



雖然不會留意個股的基本面，但各國股市指數、期貨指數、各國央行的最新動態、外滙市場及商品期貨市場等，他都相當留意。每天早上起床後，他會在日本股市開市前先看美股表現及期貨行情，在日本股市午間休市時，他還會趁此時間留意新加坡、南韓等亞太股市表現。只要是短期會對股市帶來影響的事件，例如美國大選等，他都會在交易時特別留意。

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買賣時講求心理質素



「Day trade」交易講求分秒必爭，過程十分緊張，要面對的壓力亦不少。因此他亦都相當重視心理質素。當交易令他感到壓力時，他會選擇將投資資金水平降低。在2005年時，他的交易資金水平已達到140億元，但此水平的日內交易令他感到極大壓力，因此他嘗試將資金減少至80億，才能令壓力有所紓緩。



這樣風雲的人物亦曾引起了軟銀總裁孫正義的注意，據聞孫正義曾主動邀請小手川隆吃飯，並委託其管理資產，但遭到小手川隆婉拒。因為他認為若在幫人管理資金時錄得虧損的話，就會讓他感到焦慮，在這種心理質素下進行交易，反而會容易出現失誤，因此他喜歡用自己的節奏及步伐來進行交易。他亦告誡，若因為投資結果不如所想，就作出超出能力範圍的交易，只會被市場反咬一口，最終得不償失。

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責任編輯：鄭樂怡

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