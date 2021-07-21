逾20架極罕級老爺車登陸K11 MUSEA　必睇全港唯一雙色法拉利SP2

▲ K11 MUSEA最近與香港老爺車會合作舉辦《THE MUSEA CLASSIC》活動，分兩個階段展示超過20架全球矚目的名車。

意大利湖畔度假勝地科莫湖（Lake Como）自1929年起，每年都會舉辦Concorso d,Eleganza古董車展，而今年，香港車迷就有幸參加這一場「迷你版」的車壇盛事。

K11 MUSEA最近就與香港老爺車會合作舉辦《THE MUSEA CLASSIC》活動，分兩個階段展示超過20架全球矚目的名車，全部均屬收藏級數，當中更有不少是首度亮相的老爺車及超級跑車，讓各位車迷能近距離一睹這些極罕有名車的風采。

(1) 長駐名車︰7月9日至8月8日

【全港唯一】2020 Ferrari Monza SP2

▲ 2020 Ferrari Monza SP2

Ferrari Monza SP2是法拉利經典Speedster與812 Superfast的混合體，有單座的SP1及兩座SP2版，全球限量生產500部，這部SP2更是全港僅有的一部。

▲ 2020 Ferrari Monza SP2

車身由保護性碳纖維打造，搭載法拉利招牌前置V12引擎，駕駛座前方配備了虛擬擋風玻璃，可減低高速行駛時遇上氣流的影響，大大提升舒適度，加上紅撞藍的罕有雙色手工訂製設計，是車迷必到的打卡點。

地點：G/F MUSE EDITION專區入口附近

【最偉大跑車之一】1961 Ferrari 250 GT SWB

▲ 1961 Ferrari 250 GT SWB

首次在港展出的法拉利250 GT SWB，是2013年Concorso d'Eleganza Villa d'Este古董車展中的大贏家，當年僅僅出產了165部，極具收藏價值，更被公認為最偉大的跑車之一。配備輕型的V12引擎，最高時速可達240km/h，單是引擎發出的排氣聲已令人血脈沸騰。

地點：梳士巴利道入口G/F地下

Mercedes Benz 190 SL

▲ Mercedes Benz 190 SL

50年代生產的開篷兩門平治豪華跑車，曾於1956年的經典美國電影《上流社會》中出現，更締造了平治多項紀錄，包括第一部搭載直列4缸引擎的量產車及採用單體式車身等，集方便舒適及高貴優雅於一身。

▲ Mercedes Benz 190 SL

1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Daytona名字源自法拉利於Daytona 24小時耐力賽中的精采表現，而1967年亦正正是法拉利車隊歷史性連續3屆橫掃Daytona冠軍的年份。365 GTB/4由意大利Pininfarina著名設計師Leonardo Fioravanti設計，1968年於巴黎車展中首次亮相已讓人驚艷。

▲ 1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona

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第一階段︰7月9日至7月22日

1974 Maserati Bora 4.9

以阿爾卑斯山吹入亞得里亞海的冷風而命名的Bora，是Maserati首部配備了由傳奇設計師Giorgetto Giugiaro特別設計的中置引擎公路車。Bora配備4,930cc V8汽油引擎，加上ZF 5速變速波箱及Citroen液壓系統，轉向及煞車也得心應手。

▲ 1974 Maserati Bora 4.9

Ferrari Monza SP1

是SP2的兄弟版，全球只有500部供認購，全港亦只有兩部，屬首度亮相。擁有50年代中的經典Ferraribarchetta造型，即是Ferrari加Barchetta，並配備了6.5升自然吸氣V12引擎，由0至100公里加速只需2.9秒。

▲ Ferrari Monza SP1

1964 Chevrolet Corvette Stingray C2

雖然香港較少人認識，但Chevrolet可是美國極受歡迎的超跑品牌。C2更一反傳統，棄用60年代流行的綫條，改為以黃貂魚作靈感的獨特設計。性能方面特別選用Holley的大型4管化油器，大大提升行車表現，可以161km/h的速度於14.2秒內完成四分之一英里的路程。

▲ 1964 Chevrolet Corvette Stingray C2

1963 Jaguar E type Series 1

Jaguar的E-Type可算是60年代當中的性感尤物，連大師Enzo Ferrari亦曾表示它是當時世界上最漂亮的汽車，極美的設計亦讓它成為紐約市現代藝術博物館的永久收藏系列之一。

▲ 1963 Jaguar E type Series 1

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第二階段︰7月23日至8月8日

1962 Ferrari 250 GT/E

是法拉利首部4座位的量產轎跑車，而為了容納多兩個座椅，車廠不得不把引擎及其輔助設備向前推，以及擴展車身，成功打造出完美外觀的轎跑車，為60年代初期的法拉利帶來巨額利潤。

▲ 1962 Ferrari 250 GT/E

1970 Porsche 911S

這輛1970年出產的保時捷911S曾屬於格蘭披治先生葉德利所有，連美國著名演員Steve McQueen亦曾擁有，是繼70年代後再度於本港亮相。隨着911 C-Series不停改進，1970年版的911S更升級至水平對卧6缸引擎，馬力達至180匹。

▲ 1970 Porsche 911S

THE MUSEA CLASSIC

日期：即日起至8月8日

地點：除Ferrari Monza SP2及Ferrari 250 GT SWB外，其餘均在K11 MUSEA B2 Garage停車場展出