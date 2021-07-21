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【消費優惠】日牛涮涮鍋早段晚市7折　盾牌Pure純潔口罩買1送1

精明消費 07:00 2021/07/21

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 日牛涮涮鍋：早段晚市7折

現時逢星期一至四到日牛涮涮鍋指定分店，惠顧任何晚市放題，並於下午6時30分前入座可享低至7折優惠。

「日牛」及「牛八」早段晚市7折優惠分店

  • 九龍區：朗豪坊、K11、黃大仙、新蒲崗Mikiki、美麗華廣場
  • 新界區：第一城、綠楊坊、新都城
  • 港島區：杏花新城

此優惠不適用於荷里活廣場、東港城分店，亦不適用於公眾假期及其前夕。同枱客人需點相同放題級別，追加項目同樣可獲折扣，另不可與其他優惠一併使用。

2. 盾牌：Pure純潔口罩買1送1

由即日起至7月25日，盾牌推出Pure純潔口罩買1送1優惠。如欲享用優惠，必須先讚好盾牌facebook專頁及公開分享指定帖文

此優惠只限現貨，每人限買5盒送5盒，不設訂貨、留貨服務，售完即止，不能與其他優惠同時使用。

尺寸：175mmx90mm
規格：Level 2
原價：80元／50個（獨立包裝）
買一送一優惠：80元／100個
 

盾牌防疫產品中心地址

    點擊圖片放大

3. 金風小館：平日晚市火鍋放題4人同行1人免費

由即日起，金風小館推出晚市火鍋放題「抗疫限定大優惠」。凡星期一至四（非公眾假期或前夕）惠顧任飲任食客人，4人一枱即可享1人免費，由原價168元／位，1人免費後平均128元／位。

營業時間：下午5時30分晚上10時
地址：上水新豐路12號地下

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 今日優惠精選

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