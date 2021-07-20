【自製長糧】按證推「高年金定息按揭計劃」　每月年金較浮息計劃高3成

香港按揭證券公司繼早前推出「香港年金計劃」保費折扣優惠後，「安老按揭計劃」亦推出「高年金定息按揭計劃」，並與保單逆按計劃分別作出產品優化。

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每月年金較浮息計劃高3成

即日起，申請「高年金定息按揭計劃」，並成為AMIGOS By HKMC會員，每月年金金額較浮息按揭計劃可高3成，每月按揭保費年率只微增0.25%（即年率 1.5%），7月20日開始接受申請。

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另外，安老按揭計劃亦推出優化措施，用作計算年金的指定物業價值上限由1,500萬元調高至2,500萬元，指定物業價值的計算方法亦作簡化，使借款人更容易明白，並享有金額更高的每月年金。

同時，安老按揭計劃及保單逆按計劃增加一筆過貸款的用途作償還個人貸款，提升客戶財務安排的靈活性。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔指，今次推出的產品優化和優惠，可以為客戶提供更多選擇，並且獲取更高的每月年金，從而提升退休生活的質素。

責任編輯：李瑩

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