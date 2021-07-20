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識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務

個人增值 16:30 2021/07/20

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借錢總是萬惡的，分期卻不是

假如大家要向女朋友求婚，想買一隻30,000元嘅鑽石戒指（唉，消費主義真可怕），但係又好擔心自己唔夠現金流，呢個時候朋友A同朋友B就各自向你提一個意見：

朋友A：唔夠錢嘅借住先咪得咯！我啱啱先借完，華田銀行30,000元分30個月還，即時批核，每期供1,100元，輕鬆啦係咪？攞咗30,000元先，買咗隻戒指求咗婚先啦！

朋友B：𠵱家可以買咗先，跟住再做分期架嘛！我Check過架喇，華田銀行消費分期，30,000元消費30個月分期，每月先100元手續費，輕鬆啦係咪？買咗隻戒指求咗婚先，跟住再搞分期都未遲啦！

【DBS新卡網上簽帳自選回贈5%　邊間銀行先係自選回贈始祖？：按此

大家覺得邊個「好朋友」啲？

人就係咁有趣，叫大家借錢消費好似罪大惡極咁，但係買咗先、跟住再分期，大家又好接受，其實兩者又有咩分別呢！？

無嘛！但係人就係咁有趣嘅動物，只能說句人性，實在太人性喇！

消費分期──信用卡業務嘅救贖

雖然金管局不斷教導大家遲還信用卡嘅風險，但係過度消費、先使未來錢始終係人嘅天性。我成日都話，無呢班人我又邊有飯開呢？

既然先使未來錢嘅需求一直喺度，但係信用卡又咁危險，借錢買嘢又好似好邪惡咁，咁消費分期就剛剛好填補咗呢個空隙喇！

對一眾睇Card business嘅Bank worker嚟講，消費分期唔單單令利息留番喺信用卡業務，仲促進咗信用卡消費，帶動埋信用卡手續費收入，真係一個好開心嘅局面。

點解消費分期會幫到信用卡業務？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (131) — 「消費分期」如何成為信用卡業務的救贖呢？這又和人的「消費心理」有什麼關係呢？】

【關於作者】
兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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