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英國車壇大事　Goodwood Festival of Speed

博客 14:11 2021/07/20

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著名的古德伍德賽車節，剛於英國賽車發源地之一的古德伍德上演。

剛完結的歐洲國家盃，冠軍獎盃沒有回到現代足球的發源地--英國。不過在歐國盃最後階段上演之際，著名的古德伍德賽車節（Goodwood Festival of Speed），卻一直在英國賽車發源地之一的古德伍德上演，無論是車抑或人，同樣星光熠熠，活動的亮點主要有3大項。

著名的古德伍德賽車節，剛於英國賽車發源地之一的古德伍德上演。

就算沒有太大競賽成分，但參加車手一樣盡力發揮出車輛實力。

這可說是賽車節的重點項目，其玩法是由不同類別的車輛，在全場1,890米的賽道往山上駛，當中的高度升幅為92.7米，說不上是很斜的山路，但因為大部分路段兩旁盡是防撞稻草堆，稍有差池便會發生意外。好像今年的計時賽中，便有部經典積架耐力賽車XJR-12D撞毀。

著名影星湯告魯斯，前往觀看歐國盃決賽前，也出席了今屆的賽車節，並與創辦人列治文公爵十一世合照。

今年的登山計時賽最佳成績，由麥拿侖720S GT3X造出，時間為45.01秒。

至於參與登山計時賽的車輛，有現代化新車，有古董老爺車，亦有不同年代的經典賽車。不少古董車和經典賽車的車主，會邀請著名車手「代駕」，不論是否取得好成績，這參賽記錄都會寫進車輛的歷史中，到日後轉手出售時，售價自然會提高，此乃老爺車收藏家慣常的玩法。而登山計時賽的過程，還會在主辦單位或贊助商的官方數碼平台作實時直播，成為了世界車壇的盛事。

蓮花車廠也選擇今年的賽車節作為新車Emira的實體首發場地。

越野名車狂飈森林路段

古德伍德賽車節之所以能夠愈辦愈出色，全因為節目和車種夠豐富。當中另一主要環節就是森林越野路段，參與的車輛全都是不同年代和不同組別的越野賽車，它們落入不同的收藏家手中後。平時鮮有機會在越野路面狂，可是在古德伍德莊園的山上，這些當年的越野賽名車都可以再現雄姿。

由於一級方程式的速度太高，近年已不能參加登山計時賽，只可作行駛示範。

電單車特技表演，同樣是賽車節的指定表演節目。

這越野路段，由1983年世界汽車越野賽總冠軍、芬蘭車手麥高拿設計，屬單向式賽道，全長2.5公里，有正式的起步點和終點，一切也依足國際規例而行，所以過程極具可觀性。

畢頓示範蓮花最新型號

由於近年英國已沒有具級數的國際車展上演，古德伍德賽車節也乘時而起，特別設有車展場地，畢竟這項為期3天的盛事。近年每年的入場人數已高達15萬，又有全球汽車媒體廣泛報道，因此也得到全球各大車廠的行動支持。

其中一部亮相登山計時賽的車輛，乃是全球僅此一部的法拉利250 GT SWB Breadvan。

愈來愈多車廠，願意將新車帶到古德伍德賽車節作展覽。

好像今年的賽車節上，便有蓮花車廠發表了它們最後一款使用傳統內燃機引擎的型號Emira，並由前世界冠軍、英國車手畢頓負責駕駛示範，自然萬眾矚目，大收宣傳之效。

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古德伍德小故事

說起位於英國南部西薩塞克斯郡的古德伍德，相信很多車迷都知道它是豪華汽車品牌勞斯萊斯車廠的所在地。加上賽車節，自然令它成為英國車壇重鎮。其實早在二戰之前，古德伍德賽道已經存在，後來因各種理由而停用了。

3屆世界冠軍積奇史釗活（中）乃是賽車節的常客，在他身後的分別是英國前F1車手艾邦（左），以及現役麥拿侖F1車手列卡度。

90年代初，古德伍德莊園繼承人馬殊伯爵（如今則成為了烈治文公爵十一世），希望再次在這條歷史悠久的賽道上舉辦賽事，無奈因為設備太過落後而不能作正式比賽，最後馬殊伯爵決定在自己的莊園內舉辦一個登山計時賽。首屆古德伍德賽車節，亦就此於1993年開始上演至今。

車輛表演原地轉令輪胎着火，肯定令觀眾看得熱血沸騰。

 

除了賽車節外，在每年不同月份，還會有復興賽（Goodwood Revival）及會員聚會（Goodwood Member's Meeting），每項賽事同樣萬人空巷，參觀者眾。

撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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