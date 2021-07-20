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識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務

博客 16:30 2021/07/20

分享：

我諗大家最常用嘅銀行貸款產品應該就係信用卡，如果每個月準時還清結欠，唔單止完全唔需要畀利息，仲可以賺回贈賺里數，仲喺現金流上面多一層彈性，都真係唔錯架。

內憂外患嘅信用卡業務

不過如果一遲還信用卡卡數，利息就會好和味。市面上一般零售消費嘅年息介乎24%至36%不等，當一眾銀行嘅私貸年息都只係個位數字嘅時候，咁信用卡就實在貴得太離譜了。

所以近10年金管局都做咗好多嘢，強制銀行好好教育客人遲還信用卡嘅害處，如果大家攞番10年前嘅信用卡月結單出嚟，應該會發現好多嘢唔同咗，多咗好多警告字眼之餘，背後個計息方法都唔同咗；同時隨住「清卡數」貸款嘅興起，就算客人還唔起卡數，都會好醒目地將結欠搬去「清卡數」貸款，唔會留喺信用卡戶口畀咁貴息喇。

所以喺內憂外患情況下，信用卡業務嘅「利息收入」喺近10年一直都向下跌。大家代入一眾做Card Business嘅Bank Worker們嘅角度諗吓，金管局要好好教育消費者，呢個無可避免，但係明明同一間銀行，生意畀隔籬P-loan Team搶走咗，呢個就實在太令人激心，明明係我出回贈出優惠引誘個人洗大咗個喎，有咩理由啲Interest income反而畀你攞晒呢？我點樣先可以將AR（即係Account receivables）留番喺信用卡，而唔流去P-loan Team呢？

Bank worker們慢慢發現咗佢哋嘅救贖，就係消費分期Spending Instalment喇。

【還Min Pay嘅人少咗？可能只係錯覺……：按此

乜嘢係Spending Instalment？

Spending Instalment咪就係近年成日講嘅BNPL──Buy Now Pay Later咯，呢個絕對唔係咩新概念，以前買電器就已經好流行咁樣玩：用華田銀行信用卡簽帳，一筆過畀就12,000元，亦可以分12個月畀，每期供1,220元，即係每個月畀多20元「手續費」就可以畀得輕鬆喇。

之後呢個概念慢慢發展，你唔一定要用指定銀行嘅信用卡簽帳先可以喺買嘢嗰陣即時分期（so called指定銀行其實即係商戶嘅收卡銀行啦），大家可以先用自己心水嘅信用卡簽帳，之後再喺自己銀行個App度撳幾個制就可以做到分期，都幾方便架。

咁點解話Spending instalment可以將AR留番喺信用卡呢？

好簡單喇，既然𠵱家都做咗分期咯，你就唔會月尾還唔起卡數，亦唔會因為信用卡利息昂貴而走去借其他較平嘅私貸去債冚債啦！而大家每個月嘅「手續費」，對銀行嚟講咪又係「利息」！消費分期其實一樣係一個私人貸款，唯一分別就係呢啲利息收入終於唔會再流咗去私貸部門喇！

同時，消費分期仲促進咗成個消費活動，帶動埋信用卡嘅手續費收入，仲可以令大家唔覺意使大咗，點解咁講呢？呢個就同人嘅「消費心理」好有關係喇。

私人貸款 vs 消費分期你會點揀？，請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (131) — 「消費分期」如何成為信用卡業務的救贖呢？這又和人的「消費心理」有什麼關係呢？】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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