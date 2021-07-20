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【網上熱話】「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰

個人增值 14:48 2021/07/20

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有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），曾於2019年8月預言新冠肺炎疫情的大流行，而聲名大噪，其後每次發布他預言的影片都引起關注。他最新發布的預言指，未來幾個月全球將會面臨「第3波疫情」，而明年4月將會出現「大崩潰」。

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預言明年4月全球或陷大崩潰

「印度神童」預言疫情崩潰4關鍵時間點

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據阿南德最新預言，2021年6月到11月期間，無論哪個國家都會面臨「第3波疫情」，但規模會比之前的小，因為最大的震盪會在明年4月「火土大合」才發生，所謂的「第3波」只能算是第2.5波。

【通脹急升 重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法：按此

阿南德指，今年6月至11月21日期間的經濟及股市會持續負面，經濟仍有泡沫；當踏入冬季後，疫情將加劇惡化，但同時經濟會逐漸復甦。不過，他警告，明年4月全球將面臨衝擊。他預言，屆時全球將充滿一連串的劇變、慘重事件，這段崩潰時期也會影響世界將來的走向。

阿南德曾預測今年6月20日英國將有大事發生，當時英國境內的印度Delta變種病毒確診病例迅速增加，外界有人認為是他的預言成真。不過，他的預言也曾失準，他曾預言，2020年會發生第三次世界大戰，點名美國、印度、伊朗、巴基斯坦等國將捲入其中，但最終並未發生。

有關預言並非基於精密科學，只供參考。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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