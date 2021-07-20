【消費小貼士】天生購物狂如何防避網購失控　3個小訣竅助減衝動消費

疫情加上網購選擇多又方便，令愈來愈多人上網購物。不過，你會否覺得網購像成為了生活習慣，有時候家裡變成貨倉，網購的物品推積如山，明明之前很想要，購物後又一直沒有開箱？不到3天，又再上網購物，似乎成癮了。是不是失控了呢？以下教你三個小訣竅，讓你不失控。

1. 問自己網購的目的是甚麼？

由於網上的世界實在太多選擇，所以在網購前你或許可以先想想為甚麼要買某種產品，再按需要為自己定下一個購物清單，這樣在網上購物就能更好地控制自己的購物慾。面對熒幕時，我們很可能「手快過腦」，很容易造成衝動消費，在彈指之間已經可以將貨物放到購物車上的輕鬆動作，故此購物前先想清楚個人的目的，以免買下不需要的東西，或是為買而買。

2. 為自己定下購物的時間限制

在商場閒逛時，你可能會發現自己怎樣也走不出商場，這是市場學的設計。網上購物亦有這類型的設計，很多購物網站在你結帳前一刻，仍然會再列出一連串推薦你購買的清單，這清單或許都是你早前看過的產品，而且價格較你早前看的更優惠，於是又再去看看其他產品。這時候，你很容易讓這個購物行為變成循環，永遠無法結算，結果愈買愈多。因此，下次購買可以設定時間限制，不要讓自己無了期的購物。

3. 優惠限制多 當心慳少花大

網上世界購物優惠多不勝數，而且優惠多數是限時，讓人購物時少了「考慮」的時間。不過值得留意的是，很多時候在網上購物都有各種限制，例如：要購物滿多少金額才可使用優惠，而這部分很容易讓人超出預算。所以消費者可以設定每個月的網購消費額度上限，避免因想享用優惠而過度消費卻不自知，因為沒有用實體現金的實在感，很容易失控，直到月尾月結單來到時，才會驚覺自己超支了。

總結而言，購物成癮都是不少都市人的病態，特別是活在這個數碼時代，所以各位網購時一定要適當地提醒自己，亦要多了解個人的生活習慣，如何去作出平衡。網購的確帶來很多方便，不過同時亦帶來各種問題，所以學好這3招，希望大家都能享受購物的樂趣的同時，亦可以節制自己，做個精明消費者。

責任編輯：陳玉蓮

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