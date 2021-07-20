【債市展望】通脹攀升投資債券風險增　潛在回報恐下降

▲ 【債市展望】通脹攀升投資債券風險增 潛在回報下降

近日美國聯儲局表示美國經濟發展優於他們的預期，認為經濟增長和通脹均高於早前預測值，促使理事會把加息時間提前數月。儘管加息距今還有數年時間，但已給了市場一記重擊。

關注通脹走勢 工資易升難跌

聯儲局預計加息的時間有變，並非是當局的溝通方式出現了巨大變化，更多是由於經濟情況有異。聯儲局去年一致通過新通脹目標框架，在該框架下，他們將比以往等待更長時間方會採取行動。如果聯儲局在短期內再次改變政策框架，則是非常不正常的。所以更大可能是，該聲明純粹是承認增長和通脹可能明顯走高，而不代表當局改變了政策部署。

儘管我們難以釐清短期的供需平衡會如何轉化為長期的價格壓力，但投資者真正需要關注的是全球工資水平的變化。工資比商品價格更具「黏性」，工資向來易升難跌，美國必然是出現了一些工資壓力和勞動力短缺，全球各地也可能有類似情況，投資者須加以留意。

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實際收益率為負數

全球成熟市場的實際收益率基本上已處於負數，這對全球經濟造成了極大的消極影響。但正如我們近期所觀察到的，要扭轉這種局面並非易事。市場對聯儲局的言論可能反應過度，但負實際收益率仍然是市場的主導力量。

筆者提醒，債券不受限制般發行，並不一定會帶來更好的投資機會。事實上，行情好時流動性也較好，行情差時流動性較差，這也加劇了我們所看到的市場周期。當市場渴望流動性時，流動性卻愈發枯竭，而這正是我們身處的環境，也是市場因監管和投資者偏好而演變出來的直接結果。

流動性尤其重要，因為流動性可能非常大。我們看到2020年3月信貸市場出現歷史上最快下滑的原因之一，2020年最差的一周的流量是2008年最差的一周的18倍，而退出市場意味流動性管理愈來愈重要。

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總結：風險上升、潛力回報下降

通常投資於優質（或以上）的固定收益，所得到的風險補償是相當低的。企業和政府以低利率發行了大量低吸引力的債券。因此，我們承擔的風險更多是在全球消費者資產負債表中，而非企業或國債的資產負債表中。

全球範圍內，久期和利率風險顯著上揚，收益率則大幅下降：全球綜合指數的久期為7.4年、收益率僅為1.1%。而在2010年，此指數的久期為5年，利率風險較低，收益率卻達到3.1%，幾乎是目前的3倍。更久遠的2000年，大家都在搶購互聯網股票，指數的久期與2010年一樣為5年，收益率則高達5.8%，遠高於當時的通脹。

這說明目前固定收益的風險相對較高，回報卻相對較低。全球決策者把固定收益用作政策工具，身為全球固定收益和股票的投資者，我們必須瞭解這一點，並明白市場將會因而變得不正常。