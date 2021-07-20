【大灣區】大灣區青年藝術家計劃啟動　總獎金逾100萬人民幣

由大灣區青年藝術家計劃組委會主辦，澳門科技大學人文藝術學院及廣州美術學院美術館協辦的「明日可及──2021大灣區青年藝術家計劃」公開向大灣區青年藝術家徵集參賽作品，比賽分為繪畫及攝影兩大組別，獎金超過100萬元人民幣（下同）。得獎者將獲邀出席頒獎典禮，其獲獎作品也將於澳門倫敦人展出。

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參賽作品分為繪畫及攝影兩個類別，粵港澳大灣區18至45歲的藝術家及熱愛藝術創作人士，可用個人或團隊身份參賽，鼓勵參賽者持續投入藝術創作及交流。每組別各設一等獎3名、二等獎4名、三等獎5名，獲獎者將獲得2.5萬至10萬元獎金並頒發證書。

6位來自內地、港澳地區及海外的藝術界權威人士將組成評審委員會，為參賽作品進行評選。經過評審委員會初評、將有100幅入圍作品在綫上展覽，而最終獲獎的24幅作品將於澳門倫敦人展出。展覽開幕及頒獎典禮將於9月舉行。

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責任編輯：鄭樂怡

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