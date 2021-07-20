AXA推海外留學保險　投保享9折優惠

AXA安盛宣布推出「卓越」海外升學樂，為前往海外留學的學生提供保障，10歲至35歲的學生均可受保。由即日起至10月31日，凡投保「卓越」海外升學樂的任何計劃，可享保費9折優惠，每年保費低至3,510港元。

「卓越」海外升學樂可於網上簡易投保並即時獲得批核，並可於全球各地以簡易方式申請索償，不設任何自負額或免賠額。一旦於海外發生意外損傷或患病，包括如新冠肺炎等大流行疫症產生之醫療費用，可享高達200萬港元的醫療費用保障；學生回港後90天內如須覆診治療，亦可享高達25萬港元的覆診費用賠償。

如不幸意外身亡或永久傷殘，保險提供高達150萬港元的人身意外保障，其中包括如相關意外由乘搭公共交通工具、綁架或自然災難引致，更可享高達50萬港元額外賠償。 而保險保障範圍不限於海外升學的城市，海外留學期間如須到香港以外的地方從事實習、非體力勞動的兼職、消閒旅遊等均受到保障。

另外，如受保學生一旦需連續住院超過5天，甚至不幸身亡，AXA安盛將提供24小時緊急支援服務協助其家人安排交通及住宿，保障額高達10萬港元；並同時為需申請年假前往探訪的父母或監護人提供高達2,500港元的現金補償。

此外，如受保學生的父母或監護人不幸意外身亡或永久傷殘，AXA安盛會為受保學生提供高達30萬港元的教育基金，確保他們能繼續升學。

責任編輯：曹佩鈞

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