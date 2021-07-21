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【消費優惠】Market Place by Jasons買滿$100送$30現金優惠券

精明消費 09:00 2021/07/21

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由即日起至8月1日，於Market Place by Jasons買滿100元，即送30元現金優惠券，下一次再去Market Place by Jasons購物滿300元即可使用！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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